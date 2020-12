W Polsce jest 6907 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek MZ. Liczba zakażeń zaczęła znów rosnąć - w niedzielę było ich prawie 9 tys., a w poniedziałek - mniej niż 5 tys. Zmarło kolejnych 349 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ogólna liczba zakażeń to 1 mln 147 tys. 446, a bilans zmarłych wzrósł do 23 tys. 309. Do tej pory wyzdrowiało 879 tys. 748 osób.

Mamy 6 907 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (768), kujawsko-pomorskiego (750), wielkopolskiego (639), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (572), dolnośląskiego (519), pomorskiego (495), łódzkiego (446), lubelskiego (437), zachodniopomorskiego (328), podkarpackiego (306), małopolskiego (232), świętokrzyskiego (174), podlaskiego (169), lubuskiego (150), opolskiego (129) - podało MZ.

Jak wskazano, 185 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 77 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 272 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 147 446 /23 309 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ponad 10 tys. nowych ozdrowieńców

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 19 tys. 210 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1739 jest pod respiratorami – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 36 tys. 799 łóżek i 3098 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi więc ponad 17 tys., a respiratorów – ponad 1300. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/xLBGBPfsMJ — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 15, 2020 Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 177 tys. 899 osób. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 11 tys. 433 osoby. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 879 tys. 748 osób chorych na COVID-19. Ponad 30 tys. testów Na obecność koronawirusa przebadano dotąd w Polsce ponad 6 mln 493 tys. osób. Ostatniej doby wykonano 30 tys. 613 testów, w tym 14 tys. 351 testów antygenowych – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W poniedziałek resort informował o wykonaniu w ciągu ostatniej doby 19,9 tys. testów, w tym 5,8 tys. antygenowych; w niedzielę o wykonaniu 22 tys. testów, w tym 5,7 tys. antygenowych, a w sobotę o ponad 33,4 tys. testów, z czego ok. 11,7 tys. antygenowych. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 30,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/HUkFF6gPap — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 15, 2020 Ministerstwo poinformowało we wtorek, że łącznie przebadano dotąd 6 mln 726 tys. 375 próbek pobranych od 6 mln 493 tys. 573 osób. Dane resortu mówią, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili ponad 1 mln 505 tys. badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. Nowy rodzaj koronawirusa

W Wielkiej Brytanii wykryto nowy wariant koronawirusa, który - jak się uważa - rozprzestrzenia się szybciej niż ten znany do tej pory - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Matt Hancock.

Jak mówił Hancock, do tej pory wykryto ponad 6 tys. przypadków nowego wirusa na 60 różnych obszarach głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii i to on napędza gwałtowne wzrosty w statystykach, które są widoczne na tych obszarach w ostatnich dniach.

Szczepionka u ciężarnych. Nowe informacje

Planowane są badania bezpieczeństwa i immunogenności szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży i w okresie laktacji - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dodał, że trwają badania przedkliniczne w modelu zwierzęcym. Ich wstępne wyniki powinny być znane jeszcze w grudniu.

Ekspert wskazał, że koncern Pfizer planuje przeprowadzenie badań bezpieczeństwa i immunogenności pośród kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Jednak, aby takie badania przeprowadzić, muszą one zostać poprzedzone zakończeniem badaniem bezpieczeństwa reprodukcyjnego na zwierzętach. Do tej pory do żadnego z badań klinicznych szczepionki przeciw SARS-CoV-2 nie włączano kobiet, które w momencie rekrutacji byłyby w ciąży.

Pandemia koronawirusa paraliżuje świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

