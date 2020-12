"To rodzaj schizofrenii". Kidawa-Błońska o Ziobrze

- To wygląda tak, jakby słabość charakteru Ziobry powodowała, że za wszelką cenę będzie chciał być w rządzie, mimo że z nim się całkowicie nie zgadza. To rodzaj schizofrenii, nie widziałam czegoś takiego w polityce - tak o ostatnich wypowiedziach Zbigniewa Ziobry we wtorkowym "Graffiti" wypowiadała się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Nie wyrażamy zachwytu i nie jesteśmy szczęśliwi z powodu decyzji premiera, przeciwnie - krytykujemy tę decyzję; krytykujemy zdecydowanie i mówimy: tu fundamentalnie różnimy się - powiedział minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro odnosząc się do porozumienia wsi. budżetu UE.

"To rodzaj schizofrenii"

- Jeśli pan Ziobro uważa, że to, co udało się uzyskać w UE jest złe, to dlaczego jest w rządzie, z premierem, z którym się nie zgadza? To świadczy o słabości jego charakteru. To wygląda tak, jakby jego słabość charakteru powodowała, że za wszelką cenę będzie chciał być w rządzie, mimo że z nim się całkowicie nie zgadza. To rodzaj schizofrenii, nie widziałam czegoś takiego w polityce - mówiła w "Graffiti" Kidawa-Błońska.

Dodała, że dziwi się, że premier Mateusz Morawiecki "toleruje w rządzie taką osobę". - W tym rządzie nie ma jedności, każdy ciągnie w swoją stronę i grozi nam destabilizacja - podkreśliła.

"Bardzo dobra decyzja"

Wiceszef MAP Janusz Kowalski wkrótce ma stracić stanowisko, taką decyzję podjął wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin - wynika z informacji PAP w Prawie i Sprawiedliwości. Ma to związek z ostatnimi wypowiedziami Kowalskiego dotyczącymi negocjacji unijnego budżetu.

Jeden z rozmówców w PiS zwrócił uwagę, że Kowalskiemu nie pomogła też zapewne jego poniedziałkowa deklaracja, iż nie zamierza się szczepić przeciw koronawirusowi. Tymczasem rząd planuje wkrótce ruszyć z akcja profrekwencyjna dotyczącą szczepień oraz podkreśla, że narodowy program szczepień przeciw COVID-19 to priorytet.

- Uważam, że to bardzo dobra decyzja. Polityk, który neguje takie działania, nie powinien być w rządzie. (…) Skoro z obozu władzy słyszymy, że to (szczepienie przeciw koronawirusowi - red.) nie ma sensu, to Polacy się w tym wszystkim gubią - przyznała Kidawa-Błońska.

"Boję się wszystkiego, co narodowe"

W "Graffiti" poruszono również temat przedłużenia obostrzeń związanych z pandemią. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rekomendację przedłużenia ich do 17 stycznia.

- Przedłużenie rozumiem, u naszych sąsiadów to się dzieje. Czas świąt może spowodować kolejny wzrost zachorowań. Bardzo boję się natomiast wszystkiego, co narodowe. Będzie narodowa strategia szczepień, mamy szpital narodowy i narodową strategię walki z pandemią. Martwi mnie to, że osobą odpowiedzialną za to jest polityk. Do nich Polacy nie mają zaufania. Wolałabym, żeby tym zajmował się ekspert, osoba, która będzie wiedziała, jak szczepić - zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

