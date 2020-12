13-latek ruszył na pomoc lokatorom płonącego bloku. Władze miasta podziękowały młodemu bohaterowi

13-letni Maciej Jaszkowic z Kędzierzyna-Koźla wbiegł do zadymionej klatki schodowej, aby ostrzec wszystkich lokatorów, że w ich bloku wybuchł pożar. Za odwagę podziękowała mu prezydent miasta.

Groźnie wyglądający pożar wybuchł w czwartek 12 grudnia około godziny 7:30 w bloku przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Doszczętnie spaliło się mieszkanie na trzecim piętrze.

Świadkiem zdarzenia był 13-letni Maciej Jaszkowic. Chłopiec zareagował natychmiastowo. - Nie myślałem o sobie. Martwiłem się o ludzi z tego bloku. Wbiegłem do klatki i pukałem do wszystkich drzwi do skutku, aby wszystkich ostrzec - relacjonuje w rozmowie z miejskimi urzędnikami.

Prezydent Sabina Nowosielska, gdy dowiedziała się o bohaterskiej postawie chłopca, zaprosiła go do ratusza wraz z mamą, aby osobiście podziękować mu w imieniu mieszkańców i wręczyć list gratulacyjny.

"Ta postawa przywraca wiarę w ludzi"

- Jestem przekonana, że zarówno rodzina, nauczyciele, jak i koleżanki i koledzy są z ciebie bardzo dumni. Ryzykując własne zdrowie i życie, bez chwili wahania podjąłeś działania, które niewątpliwie usprawniły ewakuację mieszkańców bloku. Ta godna podziwu postawa zasługuje na uznanie, przywraca wiarę w ludzi i powinna być wzorem do naśladowania dla każdego z nas - podkreśliła Sabina Nowosielska.

Maciej jest uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej w Leśnicy. Swoją edukację planuje kontynuować w klasie mundurowej w Zespole Szkół nr 3 w Sławięcicach. W przyszłości chciałby zostać zawodowym żołnierzem.

