Prezydent o programie szczepień. "Po pierwsze zdrowie Polaków"

W spotkaniu z prezydentem, które odbyło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, wzięli udział m.in.: premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk i szef BBN Paweł Soloch.

Spotkanie z premierem

"Przed nami Narodowy Program Szczepień. Dlatego zaprosiłem na spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu" - napisał prezydent na Twitterze po spotkaniu.

Duda podkreślił, że zależy mu na tym, aby "proces przebiegał sprawnie, a podejmowane decyzje był trafne, skuteczne i spotykały się ze zrozumieniem". "Po pierwsze zdrowie Polaków!" - napisał prezydent.

Przed nami #NarodowyProgramSzczepień. Dlatego zaprosiłem na spotkanie Premiera @MorawieckiM i przedstawicieli Rządu. Zależy mi na tym, aby ten proces przebiegał sprawnie, a podejmowane decyzje były trafne, skuteczne i spotykały się ze zrozumieniem.

Po pierwsze zdrowie Polaków! pic.twitter.com/UHzfkzqDJl — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 14, 2020

"Narodowy program szczepień przeciw COVID-19 to teraz nasz priorytet, ale polski rząd stosuje również inne środki, by Polacy jak najmniej odczuli epidemię" - napisał po spotkaniu z prezydentem premier Mateusz Morawiecki.

"Nikogo nie zostawimy bez pomocy!" - podkreślił.

"Robimy wszystko, by Polacy jak najmniej odczuli epidemię, a tym, których wirus zmusił do wyrzeczeń, pomagamy wszelkimi środkami, jakimi dysponuje nasze państwo. Nikogo nie zostawimy bez pomocy" - zapewnił szef rządu cytowany na grafice dołączonej do wpisu w mediach społecznościowych.

Według przedstawionych w ubiegłym tygodniu założeń, celem Narodowego Programu Szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.

Dworczyk zapowiedział po spotkaniu, że w poniedziałek wieczorem rozesłany zostanie do ministrów projekt Narodowego Programu Szczepień i wyraził nadzieję, że we wtorek rząd w formie uchwały przyjmie ten program.

WIDEO - Nowy słup zniszczył stary dom. Emeryci walczą z urzędniczą machiną Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/prz/ PAP