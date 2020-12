"Komentator niezbyt wysokich lotów". Rzecznik rządu o Tusku

"Kiedy byłem premierem, pod moim mieszkaniem zwolennicy PiS zorganizowali kilkadziesiąt manifestacji, a nawet kilkudniowe miasteczko namiotowe. Porządku pilnowało dwóch policjantów" - napisał na Twitterze były polski premier, poprzedni Szef Rady Europejskiej Donald Tusk odnosząc się do protestów, do których w niedzielę doszło w Warszawie.

Dziś na Żoliborzu. Kiedy byłem premierem, pod moim mieszkaniem zwolennicy PiS zorganizowali kilkadziesiąt manifestacji, a nawet kilkudniowe miasteczko namiotowe. Porządku pilnowało dwóch policjantów. https://t.co/97RdDBOtmn — Donald Tusk (@donaldtusk) December 13, 2020

"Komentator niezbyt wysokich lotów"

- Mam wrażenie od dłuższego czasu, że pan premier Donald Tusk zamienia się w niezbyt wysokich lotów komentatora politycznego. Chciałbym, żeby on teraz na poważnie rozmawiał o tym jak wygląda przyszłość Unii Europejskiej, w jaki sposób powinna funkcjonować. Jest szefem EPP, czyli największej partii w Parlamencie Europejskim, a zajmuje się takim zgryźliwym komentowaniem rzeczywistości z perspektywy, która nie do końca wydaje mi się prawdziwa. Jak byśmy sobie przypomnieli Marsze Niepodległości w czasie rządów Donalda Tuska, to o ile pamiętam było tam dużo więcej policji i zachowywała się ona zdecydowanie bardziej dwuznacznie niż dzisiaj by to niektórzy określili - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w "Graffiti".

- Wolałbym, żeby Donald Tusk zajął się tym do czego w tej chwili - jak rozumiem - się zgłosił, czyli do współkształtowania Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Partii Ludowej - powiedział rzecznik rządu.

Publikacja orzeczenia TK po uzasadnieniu

Polityk zapytany o publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji powiedział, że publikacja tego orzeczenia nastąpi po ogłoszeniu uzasadnienia wyroku.



- Uchwała Rady Ministrów, która została przyjęta, określiła ten termin jako moment, w którym zostanie przedstawione uzasadnienie do wyroku. Czyli w momencie, kiedy uzasadnienie, które określa szczegóły tego, w jaki sposób ustawodawca może uregulować kwestie związana z uchylonym już w tej chwili przepisem, będzie ono ogłoszone - powiedział rzecznik. Jak stwierdził "pozwoli to i ustawodawcy i opinii publicznej poznać dokładne przesłanki, dla których Trybunał Konstytucyjny podjął taką decyzję".

Jego zdaniem uzasadnienie do wyroku wyznaczy ramy potencjalnej regulacji prawnej na przyszłość.

Müller argumentował, że uzasadnienie jest potrzebne, aby obywatele poznali dokładne przesłanki. Dodał, że przemawiają za tym m.in. niepokoje społeczne związane z decyzją Trybunału.

- Uzasadnienie jest potrzebne, aby ustawodawca mógł w odpowiedni sposób normatywny uregulować tę kwestię. Jest to łatwiejsze wtedy, kiedy ustawodawca wie, w jakich ramach może się poruszać w tej bardzo trudnej materii. Dlatego te granice są wyznaczane w uzasadnieniu, bo w samym wyroku nie są one szczegółowo opisane - dodał.

Nie będzie "piątki dla zwierząt"

Rzecznik rządu poinformował, że nie jest planowany powrót do procedowania "piątki dla zwierząt". Ustawa o ochronie zwierząt została oprotestowana przez rolników. W miniony weekend demonstrowali oni m.in. przed domem prezesa PiS w Warszawie. Zdaniem rzecznika rządu na razie nie jest planowane spotkanie z przedstawicielami Agro Unii.

- Minister Grzegorz Puda (rolnictwa i rozwoju wsi - red.) miał w ubiegłym tygodniu bardzo szerokie spotkanie ze środowiskami rolniczymi, które są z nim w kontakcie - poinformował polityk.

Zapytany o plany przygotowania kolejnej "piątki dla zwierząt" poinformował, że nie ma na razie planów powrotu do tego projektu.

- Nie ma w tej chwili decyzji, żeby ten proces ponownie uruchamiać, na razie takiego projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu nie ma - powiedział rzecznik.

