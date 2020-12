Dobra wiadomość dla fanów skoków. Dwa dodatkowe konkursy w Polsce

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner przyznał, że o już wcześniej było wiadomo, że Polska zorganizuje te dodatkowe zawody, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła podczas poniedziałkowej telekonferencji z przedstawicielami FIS.

The Men's Viessmann FIS Ski Jumping World Cup originally scheduled in Beijing (CHN) will be rescheduled in Poland on 13th and 14th February 2021. The venue will be decided later on.#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/5IlY99m9DI