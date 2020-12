Przed rokiem nagroda główna trafiła do żużlowca Bartosza Zmarzlika, mistrza świata, który w 2020 roku powtórzył swój wyczyn i został pierwszym w historii Polakiem, który obronił ten tytuł.

Drugie miejsce zajął wówczas Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, wciąż bijący rekordy i uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Jak oddawać głosy?

Jak co roku Kapituła Plebiscytu wybrała grupę sportowców, którzy podczas minionych dwunastu miesięcy odnosili wielkie sukcesy. Nie było o nie łatwo, gdyż na wszystkie aspekty życia, także na wydarzenia sportowe, ogromny wpływ wywarła pandemia. Z jej powodu liczba nominowanych jest tym roku uszczuplona do zaledwie piętnastu. Dalsze losy konkursu leżą w rękach kibiców.

Głosowanie podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, od 4 grudnia, czytelnicy "Przeglądu Sportowego" i "Faktu" mogą wypełniać kupony umieszczone w gazetach i dostarczyć je do 31 grudnia (ostatni kupon znajdzie się w wydaniu z 24 grudnia).

Od 3 grudnia do 31 grudnia do godziny 12:00 raz na 24 godziny będzie można oddać głos na stronach przegladsportowy.pl i polsatsport.pl, a do 8 stycznia do godziny 16:00 będzie można głosować za pośrednictwem SMS.

Druga tura głosowania odbędzie się poprzez SMS podczas "Gali Mistrzów Sportu", którą wyemituje Polsat 9 stycznia od godz. 20:00.

15 kandydatów w 86. Plebiscycie Przeglądu Sportowego do tytułu Najlepszego Sportowca 2020 Roku:

1. Jan Błachowicz (MMA)

2. Jan-Krzysztof Duda (szachy)

3. Magomedmurad Gadżijew (zapasy)

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)

5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

6. Michał Kwiatkowski (kolarstwo)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Natalia Maliszewska (short-track)

10. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

11. Kamil Stoch (skoki narciarskie)

12. Iga Świątek (tenis)

13. Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka)

14. Katarzyna Wasick (pływanie)

15. Bartosz Zmarzlik (żużel)

