Laureaci Europejskiej Nagrody Filmowej. Wyróżnienie dla włosko-polskiej produkcji

"Na rauszu" to opowieść o borykającym się z wypaleniem zawodowym i kryzysem wieku średniego Martinie, który jest nauczycielem historii w liceum. Mężczyzna razem z kilkoma kolegami po fachu postanawia wypróbować na sobie teorię, że człowiek urodził się ze zbyt niskim stężeniem alkoholu w organizmie, a powolne zwiększanie dawki sprawia, że ludzie stają się odważniejsi i zaczynają odnosić sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. W pewnym momencie eksperyment wymyka się nauczycielom spod kontroli.

The award European Film 2020 goes to ANOTHER ROUND, directed by Thomas Vinterberg, produced by Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing. #efa2020 pic.twitter.com/ciKnAUGoEr