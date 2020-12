Francja: Zamieszki w Paryżu. Trwają protesty przeciw kontrowersyjnej ustawie

W Paryżu do starć doszło na bulwarze Sewastopol; podpalono motocykl. Manifestanci przeszli z placu Chatelet do placu Republiki, gdzie policja użyła armatek wodnych.

"Powstrzymać islamofobię"

Kolumna manifestantów maszerowała ze sztandarem: „Utrzymać prawo do wolności, powstrzymać islamofobię”.

Władze nie zezwoliły na organizację demonstracji przeciw przemocy policyjnej w stolicy, argumentując, że warunki bezpieczeństwa nie zostały spełnione. Mimo to w Paryżu odbywa się kilka manifestacji; na jedną z nich władze wydały zgodę po tym, gdy demonstranci ją oficjalnie zarejestrowali. Policja zmobilizowała w Paryżu 3 tys. funkcjonariuszy.

Police arrested scores of people in Paris on Saturday during continued protests over a proposed security law.



The bill would make it more difficult for people to film police officers pic.twitter.com/KIt5fgFqrS