W Polsce powstaną duże centra szczepień przeciw COVID-19 - Dworczyk w Polsat News

- Po pierwszym naborze na punkty szczepień, podejmiemy decyzję co do tworzenia dużych centrów szczepień - powiedział w "Graffiti" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który ma zostać pełnomocnikiem rządu ds. szczepień na koronawirusa. Podał, że szczepionka Pfizera może być dopuszczona do obrotu w Unii na początku stycznia.

Rząd przygotowuje się do narodowej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział w Polsat News, że oprócz planowanych około 8 tys. małych punktów szczepień "w każdej gminie", rząd chce utworzyć duże centra szczepień.

Będą duże centra szczepień

- Po tym jak skończy się pierwszy nabór (na punkty szczepień - red.) podejmiemy decyzję, co do tworzenia dużych centrów szczepień. To jest model niemiecki - powiedział Michał Dworczyk w programie "Graffiti".

W Niemczech do połowy grudnia ma być utworzonych kilkadziesiąt dużych centrów szczepień. Mają one być rozmieszczone na terenie całego kraju i umożliwiać zaszczepienie wszystkim obywatelom codziennie w godzinach od 9 do 19.

- My w Polsce chcemy mieć model mieszany, czyli mniejsze punkty szczepień w każdej gminie i duże centra. Ale decyzja o tym, ile takich centrów ma powstać, będzie dopiero podjęta - powiedział Dworczyk.

Dworczyk powiedział, że w czwartek po południu zarejestrowanych było kilka tysięcy podmiotów, które chcą prowadzić punkty szczepień na COVID-19. Podsumowanie i ostateczna liczba takich punktów mają być znane po godzinie 18. Wbrew wcześniejszym informacjom Narodowego Funduszu Zdrowia, że rejestracja będzie trwała do północy w piątek, Dworczyk ostrzegł, że podmioty, które chcą zgłosić się do narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi, mogą zgłaszać się tylko do godz. 18 w piątek.

- Naszym celem jest stworzenie punktów szczepień w każdej gminie. (Chodzi o - red.) utworzenie siatki miejsc, w których będzie można się zaszczepić, tak gęstej, aby dotarcie do nich dla każdego obywatela było łatwe - powiedział Dworczyk.

Szczepienia na masową skalę w styczniu

Dworczyk powiedział, że w Polsce szczepienia na masową skalę przeciwko COVID-19 rozpoczną się w styczniu. Nie był jednak w stanie podać konkretnej daty. Jego zdaniem rząd uzależniony jest od dwóch czynników - dopuszczenia szczepionki do obrotu na terenie Wspólnoty oraz dostarczenia zamówionego antidotum przez producenta.

- Mamy deklarację, że pierwsza szczepionka będzie oceniana (przez Unię Europejską - red.) 29 grudnia. Więc jeżeli zostanie pozytywnie przez Europejską Komisję Leków oceniona, to wszystkie procedury powinny się zakończyć na samym początku stycznia - powiedział minister, który dodał, że będzie to oznaczało dopuszczenie szczepionki do obrotu.

Potem trzeba będzie zaczekać na dostarczenie szczepionek do Polski.

- Deklaracje producenta są takie, że szczepionki dostaniemy na początku stycznia - powiedział polityk. - Jesteśmy ostrożni i nie podajemy żadnego terminu. Producenci zmieniali (wcześniej- red.) terminy dostaw i ich ilości. Szczepionki będą rozdysponowane w sposób równomierny w tym samym czasie do wszystkich krajów Unii Europejskiej, które przystąpiły do programu pozyskania szczepionek - zaznaczył Dworczyk.

Koncern farmaceutyczny Pfizer deklaruje, że w styczniu do Polski może trafić około 1 mln 100 tys. dawek szczepionki na COVID-19. Ma to wystarczyć na zaszczepienie w styczniu około pół miliona osób - podawał Dworczyk.

Dworczyk pełnomocnikiem ds. szczepień na COVID-19

Dworczyk ma zostać w ramach kancelarii premiera pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z prawem składania projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z narodowym programem szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 - napisano w projekcie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

Jego rolą będzie także m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pełnomocnik ma także przygotowywać propozycje nowych rozwiązań i inicjatyw dotyczących programu szczepień. Do współpracy z pełnomocnikiem będą zobowiązane organy administracji rządowej, które mają udostępniać informacje i dokumenty niezbędnych do realizacji zadań.Pełnomocnik może także "w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego" - napisano w projekcie. Będzie mógł zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

