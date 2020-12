Do Polski dopłynęli na... dmuchanych kółkach. Zatrzymano nielegalnych migrantów

- Zatrzymani migranci to osoby w wieku: 24, 33 i 45 lat. Przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się na zachód Europy - poinformował w piątek rzecznik prasowy Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej por. SG Dariusz Sienicki.

Mężczyzn zatrzymali w rejonie granicy państwa w powiecie hrubieszowskim funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie, dzięki urządzeniom do nocnej obserwacji terenu.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Zatrzymano cztery osoby

Jak ustalono, zatrzymani czterej mężczyźni za pomocą dmuchanych kółek do zabawy w wodzie, przepłynęli graniczną rzekę Bug i w ten sposób nielegalnie przekroczyli granicę państwową z Ukrainy do Polski. - Po dopłynięciu do polskiego brzegu, przebrali się w suche ubrania i zamierzali jak najszybciej oddalić się w głąb kraju. W tym momencie do akcji wkroczyli funkcjonariusze SG, którzy zatrzymali całą czwórkę - podał Sienicki.

Po przebadaniu ich przez lekarza, nielegalni migranci zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, a następnie, po zakończeniu czynności administracyjnych, zostali przekazani służbom Ukrainy.

Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 50 osób, które nielegalnie przekroczyły granice państwową. Dla większości z nich miejscem docelowym nielegalnej migracji miała być Europa Zachodnia.

ms/ PAP, polsatnews.pl