"Mam sygnały, że nie będzie na to zgody". Trzaskowski o ul. Lecha Kaczyńskiego

Zacząłem rozmowy ws. ulicy Lecha Kaczyńskiego, niestety na razie mam sygnały, że radni KO nie zgadzają się na to, by w momencie, kiedy pałowane są kobiety na ulicach, wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.