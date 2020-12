Policja z Lęborka (woj. pomorskie) zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o kradzieże pieniędzy z puszek, do których klienci sklepów wrzucali darowizny na leczenie 18-miesięcznej dziewczynki. Dziecko choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Do kradzieży doszło na początku grudnia w co najmniej dwóch sklepach, które włączyły się do akcji charytatywnej.