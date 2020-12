Poseł Waldemar Andzel (PiS) pytał w czwartek w Sejmie resort zdrowia o szczegóły dotyczące zapowiadanych badania przesiewowe pod kątem wirusa SARS-CoV-2 dla mieszkańców województwa śląskiego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w połowie listopada zapowiedział, że na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce zostaną przeprowadzone badanie przesiewowe pod kątem koronawirusa. Potem, na początku grudnia, stwierdził, że przed zakończeniem zimowych ferii, czyli w połowie stycznia, w ramach pilotażu w tych trzech regionach będą przeprowadzone testy wśród nauczycieli. Zastrzegł równocześnie, że szczegóły są uzgadniane.

"Gdy zapowiadano badania przesiewowe, dostępność do testów była inna"

Natomiast wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, pytany o kwestie badań przesiewowych na Śląsku tłumaczył, że to kwestia złożona, bo trzeba je przeprowadzić w sposób sprawny. Zaznaczył, że resort jest w przededniu podjęcia decyzji w tej sprawie.

Wiceminister wyjaśnił, że gdy zapowiadano badania przesiewowe, sytuacja dotycząca dostępności do testów była inna. Tuż po niej zdecydowano się na przekazanie testów antygenowych do placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

- Trochę na kanwie tej dyskusji o badaniu przesiewowym zdecydowaliśmy na udostępnienie powszechnie lekarzom POZ testów antygenowych. Wcześniej były dostępne w szpitalach, na SOR-ach, izbach przyjęć, do szybkiej diagnostyki pacjentów - przypomniał.

Wiceminister o testowaniu nauczycieli wracających do pracy stacjonarnej

Dodał, że 1500 podmiotów POZ zgłosiło zapotrzebowanie na około 900 tys. testów. Ostatecznie, po weryfikacji, w I transzy lekarze pierwszego kontaktu otrzymali 400 tys. takich testów.

- To w pewnym sensie jest trochę odpowiedź na istotne zwiększenie i powszechność testowania przy wykorzystaniu testów antygenowych, ale - co warto zauważyć - nie zaniechaliśmy decyzji o badaniach przesiewowych, ale myślimy o zmianie jej formuły - tłumaczył.

Gadomski zaznaczył, że dopuszczane są dwa warianty realizacji badań przesiewowych. - Albo rzeczywiście w tych trzech województwach dokonamy przed powrotem dzieci i nauczycieli do szkoły dobrowolnego badania przesiewowego, albo - drugi wariant - rozszerzymy to badanie. Wyjdziemy z obszaru trzech województw (...), ale wyłącznie dla grupy nauczycieli, którzy wracają do szkoły - zaznaczył.

Wyjaśnił dalej, że jeżeli rząd podejmie decyzję, że nauczyciele klas I-III wracają po 17 stycznia do szkoły, to będą mogli dobrowolnie poddać się takim testom przed powrotem do pracy stacjonarnej. Dodał, że tych nauczycieli jest około 260 tys.

- Celujemy z tymi testami na 14 albo 15 stycznia, żeby wyniki były dostępne przed poniedziałkiem - dodał.

"Jesteśmy w przededniu ostatecznych decyzji"

Wiceminister zastrzegł jednak, że nie ma jeszcze decyzji, co do sposobu testowania tej grupy. Rozważane są trzy metody. Po pierwsze wykorzystanie testów antygenowych, które dają szybko wynik, ale taki sposób badania zalecany jest dla osób objawowych.

Po drugie, tradycyjne testy genowe metodą PCR wymagające pobrania wymazu z nosogardzieli. Trzecia metoda - "najbardziej obiecująca" zdaniem Gadomskiego - to testy PCR polegające na tzw. pulowaniu próbek. Materiał do badania pobierany jest ze śliny.

- Nie testujemy w tym badaniu jednej osoby, tylko w takiej grupie 12 próbek, które wchodzą do takiego badania (tzw. pulowanie - red.). To metoda dużo szybsza i łatwiejsza. Nie musimy organizować systemu wymazowego. Jest to badanie ze śliny (...) Jesteśmy w przededniu ostatecznych decyzji. To wymaga jeszcze opinii ekspertów. Otrzymał to i zespół w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, i konsultant krajowy prof. Horban. Myślę, że Rada Medyczna przy premierze również się tym zajmie - powiedział Gadomski.

Zaznaczył, że w tych badaniach wykorzystywana będzie istniejąca infrastruktura, czyli punkty drive-thru, których jest obecnie w całym kraju ponad 600.