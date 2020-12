Testy potwierdziły w Polsce jest 13 tys. 749 nowych przypadków COVID-19 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1 mln 102 tys. 96. Zmarło kolejnych 470 pacjentów z wirusem SARS-CoV-2, a ogólna liczba ofiar pandemii wynosi 21 tys. 630. W ciągu doby wyzdrowiało 23 tys. 878 chorych.

Mamy 13 tys. 749 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia - podał w czwartek resort zdrowia.

Cztery regiony powyżej 1 tys. zachorowań

Najwięcej nowych przypadków jest na terenie województw: mazowieckiego (1701), wielkopolskiego (1672), kujawsko-pomorskiego (1404), śląskiego (1251), gdzie liczba nowych zachorowań przekracza 1 tys.

Nowe przypadki pochodzą także z województw: dolnośląskiego (985), zachodniopomorskiego (956), warmińsko-mazurskiego (897), pomorskiego (887), łódzkiego (863), lubelskiego (618), opolskiego (493), małopolskiego (488), lubuskiego (467), podkarpackiego (406), podlaskiego (364) i świętokrzyskiego (215).

Resort zdrowia poinformował, że 82 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 13 749 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1701), wielkopolskiego (1672), kujawsko-pomorskiego (1404), śląskiego (1251), dolnośląskiego (985), zachodniopomorskiego (956), warmińsko-mazurskiego (897), pomorskiego (887), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2020

Zmarło kolejnych 470 zakażonych

Nie żyje 470 chorych. Z powodu COVID-19 zmarło bowiem w ciągu doby 113 osób, natomiast z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami nie przeżyło 357 osób.

ZOBACZ: Naukowcy: 4-latek miał koronawirusa już w listopadzie 2019 roku

W sumie w całym kraju zmarło 21 tys. 630 chorych ze stwierdzonym wirusem SARS-CoV-2, z ogólnej liczby 1 mln. 102 tys. 96 zakażonych, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19.

Z powodu COVID-19 zmarło 113 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 357 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 102 096 /21 630 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2020

Ponad 23 tys. wyzdrowień w dobę

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że według stanu na dzień 9 grudnia w całym kraju zajętych było 19 tys. 131 łóżek przeznaczonych dla chorych z COVID-19. Ogólna liczba takich miejsc wynosi 38 tys. 186.

ZOBACZ: Powikłania po koronawirusie u dzieci. "W 10 dni przyjęliśmy do szpitala 20 pacjentów"

W środę ciężko chorzy na koronawirusa zajmowali 1775 respiratorów z ich ogólnej liczby 3121. Kwarantanne nałożono na 219 tys. 992 osoby, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych było 11 tys. 389 osób.

Wyzdrowiało, jak dotąd, 792 tys. 119 osób. Oznacza to, że w ciągu jednej doby do zdrowia powróciło 23 tys. 878 chorych.

Prawie 40 tys. testów na COVID-19

Resort zdrowia poinformował, ze w ciągu doby wykonano 38 tys. 470 testów na koronawirusa z czego 10 tys. 433 to szybkie testy antygenowe. Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej zleciły jak dotąd 1 mln 444 tys. 946 testów.

ZOBACZ: W Indiach pojawiła się tajemnicza choroba. Setki osób hospitalizowanych

Od początku pandemii w Polsce laboratoria przebadały 6 mln 586 tys. 361 próbek, pochodzących od 6 mln 356 tys. 826 osób. Wynik pozytywny uzyskało 1 mln 102 tys. 96 zakażonych pacjentów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 38,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/H1O1set3St — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2020

Szczepionka nie dla każdego

Osoby, które w przeszłości miały anafilaksję w reakcji na lekarstwa lub jedzenie, nie powinny przyjmować szczepionki przeciw Covid-19 stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech - ostrzegła w nocy ze środy na czwartek brytyjska agencja ds. regulacji leków (MHRA).

ZOBACZ: Kto nie powinien przyjmować szczepionki na koronawirusa? Nowe wytyczne

MHRA sprecyzowała tym samym swoje wcześniejsze ostrzeżenie, w którym była mowa tylko o silnych reakcjach alergicznych, bez wyszczególniania anafilaksji. Anafilaksja jest nagłą reakcją alergiczną, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zgonu.

Świat walczy z wirusem

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

ZOBACZ: COVID-19 może wyrządzać szkody nie tylko w płucach. Nowe ustalenia naukowców

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

WIDEO - Prognoza pogody - środa, 9 grudnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl