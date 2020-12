Eksplozja prototypowej rakiety Elona Muska

Jak informuje Reuters zniszczony prototyp rakiety nośnej zbudowany był przez prywatną firmę biznesmana Elona Muska SpaceX z przeznaczeniem do transportu ludzi i 100 ton ładunku, w planowanych misjach na Księżyc i Marsa.

Eksplodował po zderzeniu z ziemią

Według CNBC rakieta wzniosła się na wysokość nieco ponad 12 km. Test wydawał się udany, aż do ostatniej chwili, kiedy prototyp pojazdu eksplodował przy zderzeniu z ziemią.

Mimo nieudanego finału dyrektor generalny SpaceX, Musk z entuzjazmem wyrażał się na Twitterze o eksperymencie. Zwrócił uwagę na udaną, wznoszącą część lotu obrót i precyzyjną kontrolę urządzeń przy opadaniu, do momentu lądowania.

Zbyt dużą prędkość przy lądowaniu szef SpaceX uzasadniał wysokim ciśnieniem w głowicy paliwowej. Podkreślił zarazem, że firma uzyskała wszystkie niezbędne dane, którym służył test.

"Szansa wynosiła jeden do trzech"

"Aby rakieta wylądowała w jednym kawałku wiele rzeczy musi pójść dobrze, więc szansa wynosiła jeden do trzech" – wyjaśnił cytowany przez CNBC Musk, gratulując pracownikom firmy.

"W przypadku takiego testu sukces mierzy się raczej tym, ile można się nauczyć, zdobyć nowe informacje i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości, ponieważ SpaceX szybko rozwija projekt Starship" – oceniła test firma.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!