Ziobro: rozporządzenie łączące budżet z ideologią to znaczące ograniczenie suwerenności Polski

"Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktatów; nie zgadzamy się na to; walczmy o interes Polski" - oświadczył w środę szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

" »Konkluzje interpretujące« i »wytyczne« nie są prawem! Prawem jest rozporządzenie. Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktów. Nie zgadzamy się na to!!! Walczmy o interes Polski" - oświadczył we wtorek Ziobro.

Budżet zależny od praworządności Chodzi o rozporządzenie dotyczące mechanizmu łączącego dostęp do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności. Wiąże się ono z nowym wieloletnim budżetem UE na l. 2021-2027, któremu towarzyszy fundusz odbudowy - ich łączna wartość, to 1,8 bln euro, z czego fundusz odbudowy to 750 mld euro. Konkluzje Rady Europejskiej nie mają mocy prawnej w wobec aktów prawa wtórnego (np rozporządzenia). Rada ta nie pełni roli prawodawczej. Zatem nie jest możliwe skuteczne powoływanie się na konkluzje w celu podważenia treści i realizacji proponowanego rozporządzenia. https://t.co/YlPvGPuJ1z pic.twitter.com/e3VWG0oxEr — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 9, 2020 Polska i Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu uzasadniając m.in., że zawiera ono rozwiązania pozatraktatowe i w związku z tym premierzy obu krajów zapowiedzieli możliwość zawetowania nowego wieloletniego budżetu UE. Propozycja kompromisu W środę w Brukseli na spotkaniu ambasadorów państw UE przedstawiona została propozycja kompromisu wypracowana podczas konsultacji w Warszawie, Berlinie, Budapeszcie i Brukseli. W jednym z punktów tej propozycji zawarto stwierdzenie, że "samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu". ZOBACZ: Polityk Solidarnej Polski o kompromisie ws. budżetu UE: to ciężka porażka Morawieckiego Decyzje w sprawie podjąć mają przywódcy państw na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE.

