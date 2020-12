Spotkanie ostatniej szansy von der Leyen i Johnsona. Chodzi o umowę handlową po brexicie

W środę w południe Johnson ostrzegł, że warunki, których UE domaga się od Londynu są nie do zaakceptowania. - Nasi przyjaciele w UE nalegają obecnie, by w przypadku uchwalenia w przyszłości nowego prawa, do którego my się nie dostosujemy, mieli automatyczne prawo do karania nas. I nalegają, aby Wielka Brytania była jedynym krajem na świecie, który nie będzie miał suwerennej kontroli nad swoimi łowiskami. Nie uważam, żeby jakikolwiek premier tego kraju mógł zaakceptować te warunki - mówił w Izbie Gmin.

"Dobre porozumienie jest jeszcze do osiągnięcia"

Z kolei przed wylotem do Brukseli zapewnił na Twitterze, że Wielka Brytania będzie prosperować niezależnie od tego, czy umowa zostanie zawarta, czy też nie. "W drodze do Brukseli na spotkanie z przewodniczącą von der Leyen. Dobre porozumienie jest jeszcze do osiągniecia. Ale bez względu na to, czy uzgodnimy warunki handlu podobne do tych, jakie ma Australia, czy tych, jakie ma Kanada, Wielka Brytania może prosperować jako niezależny kraj" - napisał Johnson.

On my way to Brussels to meet @EU_Commission President @vonderleyen.



A good deal is still there to be done. But whether we agree trading arrangements resembling those of Australia or Canada, the United Kingdom will prosper mightily as an independent nation 🇬🇧 pic.twitter.com/6z1Tlr1ltI