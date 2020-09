W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson poinformował Unię Europejską, że umowa o wolnym handlu musi zostać zawarta przed 15 października, a jeśli się tak nie stanie, jego kraj zerwie dalsze negocjacje.

"Nie ma więc sensu myśleć o terminach, które wykraczają poza ten punkt. Jeśli do tego czasu nie będziemy w stanie się porozumieć, to nie widzę możliwości, by została zawarta między nami umowa o wolnym handlu, więc powinniśmy to zaakceptować i iść dalej" - napisał Johnson.

Wielka Brytania chce umowy "takiej, jaką ma Australia"

We wtorek rozpoczęła się kolejna, ósma runda negocjacyjna na temat relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską po zakończeniu 31 grudnia tzw. okresu przejściowego po brexicie.

- Będziemy mieli umowę handlową z Unią, taką jak ma Australia (...). Będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym prawem, naszymi przepisami i naszymi wodami połowowymi. Będziemy mieli swobodę zawierania umów handlowych z każdym krajem na świecie. I dzięki temu będziemy ogromnie prosperować - przekonywał w poniedziałek brytyjski premier.

Większość handlu między UE a Australią odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami Światowej Organizacji Handlu, chociaż w odniesieniu do niektórych towarów istnieją specjalne umowy.

