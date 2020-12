Jest to już kolejny akt oskarżenia w tej sprawie. Wcześniej tj. 24 grudnia 2019 roku Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 20 osobom wchodzącym w skład tej grupy przestępczej.

"Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji nadal prowadzi postępowanie przeciwko 17 podejrzanym wchodzącym w skład grupy która kierowała Magdalena K" - przekazano w komunikacie.



Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, w tym mefedronem, kokainą i marihuaną. Oskarżonym łącznie zarzucono obrót na terenie Polski 390 kg marihuany, mefedronem, kokainą oraz dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy kokainy z Holandii do Polski. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Brutalny atak na autostradzie

Część z członków grupy została również oskarżonych o posiadanie bez zezwolenia broni palnej, udzielenie pomocy Magdalenie K. w ukrywaniu się poza granicami kraju kwalifikowane oraz udział w pobiciu na autostradzie A4 w dniu 14 sierpnia 2017 roku dwóch pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. W toku postępowania prokurator ustalił, że jeden z oskarżonych zadał cios maczetą w prawe przedramię pokrzywdzonego czym niemalże doprowadził do odrąbania ręki ofiary.



Czyn ten jest zagrożony karą do 15 lat pozbawienia wolności.



W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że jeden z oskarżonych prowadził na własną rękę dodatkową działalność przestępczą polegającą na uprawie krzaków marihuany. Plantacja obejmowała 330 krzaków, z których można było uzyskać ponad 9 kg środków odurzających do sprzedaży. Ponadto oskarżony produkował tabletki zawierające substancję psychotropową o nazwie MDMA. Łącznie ujawniono produkty i półprodukty do wytworzenia 499 tabletek MDMA. Oskarżony produkował i wprowadzał do obrotu niezarejestrowane produkty lecznicze zawierające w swym składzie sterydy anaboliczne. Łącznie zabezpieczono 835 fiolek z przygotowanym do sprzedaży środkiem. Ponadto, zdaniem prokuratury, brał udział w obrocie szeregiem innych niezrejestrowanych produktów leczniczych, a w tym środkami na potencję.

Czyny te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.



"Grupa przestępcza kierowana początkowo przez Adriana i Mariusza Z. a następnie przez Magdalenę K. w skład której wchodziło kilkadziesiąt osób, zajmowała się nielegalnym obrotem środkami odurzającymi. Dopuszczała się również czynów przeciwko życiu i zdrowiu – często z użyciem niebezpiecznych narzędzi jak noże i maczety. W ten sposób atakowali oni pseudokibiców jednego z krakowskich i łódzkich klubów piłkarskich. Działalność grupy charakteryzowała się wysokim stopniem zorganizowania i podległości" - przekazała prokuratura.

Zarzuty dla Magdaleny K.

Magdalena K. była poszukiwana czerwoną notą Interpolu oraz europejskim nakazem aresztowania. Została zatrzymana 28 marca 2020 r. na terenie Słowacji. Sąd Okręgowy w Bańskiej Bystrzycy, a następnie Sąd Najwyższy Republiki Słowacji zgodził się na wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Magdaleny K. i na jej wydanie do śledztwa prowadzonego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Ponadto Sąd odrzucił wniosek Magdaleny K. o udzielenie jej azylu politycznego. Magdalena K. została 20 listopada 2020 roku przekazana polskim organom ścigania.

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie (25 listopada 2020 roku) ogłosił Magdalenie K. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu i handlu narkotykam, utrudniania postępowania karnego w innym śledztwie oraz składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania do takiego czynu innych osób.



Czyny zarzucane podejrzanej zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.



Magdalena K. przebywa w areszcie.

