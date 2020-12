Emerytowany generał, profesor Haim Eshed przedstawił swoje rewelacje w rozmowie z dziennikarzami "Jedi'ot Acharonot". Według naukowca, który przez 30 lat był szefem izraelskiego programu bezpieczeństwa kosmicznego, o istnieniu obcych cywilizacji, zrzeszonych w "Galaktycznej Federacji", wiedzą rządy USA i Izraela.

"Ludzie nie są jeszcze gotowi"

Informacje te, według Esheda, są jednak utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Mieli o to prosić sami kosmici, którzy uważają, że ludzkości nie jest jeszcze gotowa na poznanie prawdy.

Jak się jednak okazuje, niewiele brakowało, a cała sprawa wyszłaby na jaw za sprawą Donald Trumpa. - Trump był bliski ujawnienia tych informacji, ale obcy poprosili, by dać ludziom czas. Nie chcą wywoływać masowej histerii. Czekają, aż ludzkość ewoluuje i zaczniemy rozumieć czym jest kosmos i statki kosmiczne - dodał.

פרופ' חיים אשד, מי שהיה ראש תוכנית החלל הישראלית ואבי הלוויין "אופק", משוכנע שיש חוצנים - ומגלה ב"7 ימים" למה גם אתם צריכים להאמין שזה נכון: "העב"מים ביקשו לא לפרסם שהם כאן, האנושות עדיין לא מוכנה"https://t.co/cR8ae1Tv82@raananshaked pic.twitter.com/N1T8jjLz9w — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) December 4, 2020

87-latek wspomniał również o porozumieniu z obcymi i przeprowadzanych przez nich eksperymentach.

- Istnieje porozumienie między rządem USA a kosmitami. Podpisali z nami umowę na przeprowadzanie tutaj eksperymentów. Oni prowadzą dużo badań i próbują zrozumieć na czym polega struktura wszechświata. Chcą, żebyśmy im w tym pomogli - przekazał.

Tajna baza na Marsie

Według niego na Marsie istnieje tajna, podziemna baza w której prowadzone są badania kosmosu. Mają w niej pracować zarówno Amerykanie jak i kosmici. Według niego dowodem potwierdzającym ten fakt jest utworzenie w grudniu 2019 roku Amerykańskich Sił Kosmicznych.

Profesor twierdzi, że nie ma powodów, by kłamać. Jak przekonuje, nie ujawniał tych informacji wcześniej, bo wiedział, że nikt mu nie uwierzy.

- Gdybym pięć lat temu chciał powiedzieć to, co mówię dzisiaj, trafiłbym do zakładu psychiatrycznego. Dzisiaj, jest już inaczej. Nie mam nic do stracenia. Otrzymałem dyplomy i nagrody, jestem szanowany na zagranicznych uniwersytetach - powiedział Eshed.

