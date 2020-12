Zarzut zabójstwa i uprowadzenia dziecka dla 20-latka z Pabianic. Nie przyznaje się

Według prokuratury 20-letni Adrian R. w poniedziałek zaatakował byłą partnerkę na osiedlu Piaski w Pabianicach. 20-letniej Marty, matki ośmiomiesięcznej dziewczynki, nie udało się uratować. Dostała cios w szyję, nóż trafił w tętnicę. W kałuży krwi znalazła ją młodsza, siedmioletnia siostra.

Policja zarządziła obławę, bo napastnik po ugodzeniu nożem zabrał ośmiomiesięczne dziecko i uciekł. Po kilku godzinnych poszukiwaniach został zatrzymany w swoim domu. Nie stawiał oporu.

Dowodami nóż i ślady krwi

- Na jego odzieży ujawniono ślady krwi, a w miejscu zamieszkania, a zamieszkiwał ze swoimi rodzicami, odnaleziono duży kuchenny nóż o długości ostrza około 20 cm - przekazał Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Przy zatrzymanym nie było dziecka, które zniknęło z mieszkania ofiary. Dziewczynka znalazła się w pabianickim oknie życia. Była cała i zdrowa.

Dwudziestolatkowie Adrian R. i Marta K. - jak ustaliły "Wydarzenia" poznali się w czasie dorywczej pracy w jednym z lokalnych marketów.

To Adrian R. według ustaleń śledczych miał przyjść w poniedziałkowe południe do mieszkania swojej byłej dziewczyny.

Prokuratura mówi o mocnych dowodach, oprócz śladów krwi na ubraniu czy odnalezionego narzędzia zbrodni, dysponuje nagraniami z miejskich kamer, na których widać jak Adrian R. idzie z dzieckiem na ręku w kierunku szpitala. Istotna jest także kwestia motywu. W tym tygodniu od Adriana R. miały być pobierane próbki do badań genetycznych, badania miały rozstrzygnąć czy jest ojcem dziecka.

- Kobieta twierdziła, że to właśnie on jest ojcem dziecka, ten natomiast kwestionował swoje ojcostwo. Miał pretensje do 20-latki, że próbuje go obciążyć kosztami utrzymania dziecka - poinformował Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Ośmiomiesięczna dziewczynka wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Stan zdrowia nie przeszkadza, by opuściła szpital, ale nie ma prawnego opiekuna, matka nie żyje, a domniemany ojciec jest w policyjnym areszcie.

