Wizerunek Maradony na banknocie. Pomysł argentyńskiego senatora

Jak powiedziała senator Norma Durango, banknot 1000 peso argentyńskie (ok. 12,27 dolarów według aktualnego kursu walut) ma zawierać z jednej strony twarz Maradony, a z drugiej zdjęcie przypominające jedną z jego najsłynniejszych bramek - niewykluczone, że pamiętną "rękę Boga".

Dwa najbardziej znane gole Maradony padły w ćwierćfinale mistrzostw świata w 1986 roku przeciwko Anglii. Pierwszego Argentyńczyk zdobył uderzając piłkę ręką w wyskoku uprzedzając bramkarza Petera Shiltona, a drugiego - po niesamowitym rajdzie przez ponad pół boiska, co wciąż jest uważane przez wielu fachowców za najpiękniejszą akcję w historii futbolu. Argentyna triumfowała w 1986 roku na mundialu w Meksyku.

- Chodzi nie tylko o to, by przypominać naszego najważniejszego idola, ale także pomyśleć o kwestii ekonomicznej. Sądzimy, że kiedy przyjadą do nas turyści, będą chcieli zabrać ze sobą "Maradonę" - zaznaczyła Durango.

Problem z "ręką Boga"

Choć nie jest jeszcze przesądzone, która z dwóch bramek Maradony zostanie uwieczniona na banknocie, niektórym Argentyńczykom nie podoba się pomysł z "ręką Boga" w oficjalnym dokumencie rządowym. Można bowiem to postrzegać jako akceptację nieczystego zagrania i złamania przepisów.

Senator prowincji La Pampa powiedziała, że ostateczna decyzja zostanie podjęta przez ustawodawców, którzy mają wysłuchać propozycji na początku przyszłego roku. - Czuję, że projekt spotkał się z bardzo dobrą reakcją, nawet mimo tego, że niektórzy się z nim nie zgadzają - dodała.

Obecny banknot 1000 peso przedstawia narodowego ptaka - garncarza rdzawego. Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada w swoim domu na przedmieściach Buenos Aires. Przyczyną śmierci był zawał serca. Miał 60 lat.

