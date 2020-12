Biały Dom gotowy na Boże Narodzenie. Pierwsza dama pokazała wystrój siedziby prezydenta USA

- Jestem podekscytowana, mogąc ogłosić tegoroczny temat świąteczny dekoracji Białego Domu, którym jest "America the Beautiful" (ang. - piękna Ameryka) - powiedziała pierwsza dama USA Melania Trump.

- W ciągu ostatnich czterech lat miałam zaszczyt podróżować do najpiękniejszych miejsc naszego kraju i spotkać niektórych z najbardziej patriotycznych i pełnych współczucia obywateli Ameryki. Od wybrzeża do wybrzeża więź łącząca wszystkich Amerykanów to docenienie naszych tradycji, wartości i historii, które były inspiracją dla tegorocznych dekoracji - powiedziała żona prezydenta USA.

Jednocześnie żona prezydenta USA podziękowała wszystkim pracownikom i wolontariuszom, którzy zaangażowali się w przygotowanie wystroju Białego Domu.

Wśród dekoracji jest m.in. domek z piernika, który jest repliką Białego Domu wraz ze skrzydłami wschodnim i zachodnim oraz ogrodu różanego i ogrodu pierwszych dam. Cukiernicy zużyli na niego 275 funtów ciasta piernikowego, 110 funtów plastycznej masy cukrowej, 30 funtów masy dekoracyjnej z dodatkiem stabilizatora, 25 funtów czekolady i 25 funtów lukru.

.@FLOTUS has unveiled the 2020 White House Christmas decorations!🎄



This year's theme, “America the Beautiful,” is a tribute to the majesty of our great Nation! https://t.co/TaYJJhwBEx — The White House (@WhiteHouse) November 30, 2020

Biały Dom zamieścił wideo przedstawiające pierwszą damę Melanię Trump oglądającą świąteczny wystrój siedziby prezydenta USA.

Przyozdobiona została także rezydencja wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Jego żona Karen zamieściła na Twitterze zdjęcia choinek, które ustawiono we wnętrzach zajmowanych przez parę wiceprezydencką.

The cherished memories and treasured traditions of the Holiday Season are on full display at the @VP Residence for an "Old Fashioned Christmas."🛷 pic.twitter.com/92KgL7TI4Y — Second Lady Karen Pence (@SecondLady) November 30, 2020

