Mamy 8 312 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba wszystkich zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 076 180. Resort dodał, że zmarło kolejnych 411 pacjentów - 94 z powodu Covid-19, a 317 z powodu współistnienia z innymi chorobami. Bilans ofiar wynosi teraz 20 592.

Nowe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (1072), mazowieckiego (960), śląskiego (852), kujawsko-pomorskiego (690), wielkopolskiego (580), dolnośląskiego (566), łódzkiego (563), warmińsko-mazurskiego (528), pomorskiego (515), zachodniopomorskiego (486), lubelskiego (416), podkarpackiego (204), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (140).

191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia przekazał także, że obecnie przygotowane są 38 123 łóżka dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 19 917.

Z kolei respiratorów dla pacjentów "covidowych" przygotowano 3 187; zajętych jest 1 835.

Obecnie na kwarantannie przebywa 237 786 osób. Liczba wyzdrowiałych z zakażenia koronawirusem wzrosła do 738 845.

W sumie przebadano do tej pory 6 506 710 próbek pobranych od 6 278 952 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 30 141 testów, w tym 16 198 testów antygenowych.

Lekarze POZ wystawili 1 410 241 zleceń.

Narodowy program szczepień

Od piątku podmioty lecznice mogą się zgłaszać do udziału w narodowym programie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Zgłoszenia można składać do 11 grudnia za pośrednictwem strony internetowej: formularze.ezdrowie.gov.pl, którą prowadzi NFZ. Rząd szacuje, że w całym kraju powstanie 8 tys. punktów szczepień.,

W miniony piątek Dworczyk przekazał, że w operacji szczepień weźmie udział 40-50 tys. medyków. Dodał, że w każdej gminie będzie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny. Do udziału w programie narodowych szczepień może zgłosić się każdy podmiot, który prowadzi działalność leczniczą i spełnia warunki podane na stronie NFZ - poinformował. - Mówimy tutaj o przychodniach, POZ, AOS, o lekarzach, którzy samodzielnie prowadzą praktykę, mówimy o szpitalach i na końcu dołączymy jeszcze wybrane szpitale rezerwowe - zaznaczył.

Wirus, z którym walczy cały świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

msl/wka/prz/ polsatnews.pl