Mount Everest ma nową wysokość. Naukowcy przeprowadzili badania

Mount Everest, najwyższa góra na Ziemi, jest wyższa niż mówiły do tej pory podręczniki geografii. Władze Nepalu i Chin ogłosiły, że jego szczyt jest na wysokości 8848,86 metrów n.p.m., czyli o niecały metr wyżej. Ustalili to naukowcy, którzy używali m.in. satelitów, nowoczesnych laserów, radaru mierzącego głębokość śnieżnej czapy, a także nadajników GPS.

Aktualną wysokość Everestu ogłosił jednocześnie minister spraw zagranicznych Nepalu Pradeep Gyawali i jego chiński odpowiednik Wang Yi na telekonferencji transmitowanej z Katmandu i Pekinu. To na granicy ich dwóch państw wznosi się najwyższa góra świata.

W ramach wspólnych badań wzięto pod uwagę m.in., jak na Czomolungmę (inna nazwa tego szczytu) wpłynęło trzęsienie ziemi o sile 7,8 w skali Richtera z 2015 r. - podał "National Geographic".

Oba kraje zapewniły, że uznają wyniki badań, zastrzegając jednocześnie, że możliwy jest "margines błędu".

Wspinali się nocą, aby uniknąć turystów

Wiadomo, w jaki sposób naukowcy ustalili, że najwyższa góra świata mierzy jeszcze więcej metrów nad poziomem morza niż do tej pory sądzono.

Jak podaje "National Geographic", zeszłej wiosny grupa nepalskich geodetów i przewodników wyprawiła się na Mount Everest nocą, aby na jego szczycie przeprowadzić badania, których nie zakłócałyby tłumy wspinaczy. Umieścili tam nadajnik GPS oraz radar, który pozwolił zmierzyć głębokość śniegu zalegającego na czubku góry.

Jednocześnie zespoły uczonych z odległości obserwowały szczyt Czomolungmy z ośmiu punktów, by ustalić jego wysokość o wschodzie słońca, gdy powietrze jest najbardziej przejrzyste. Użyli w tym celu nowoczesnych sprzętów laserowych.

Szef ekspedycji Khim Lal Gautam otarł się o śmierć, schodząc ze szczytu. - Ta bliskość śmierci przypomniała mi wagę pomiarów i odpowiedzialność za zebrane dane. Ryzykowaliśmy, zbierając te surowe dane po to, aby uzyskać precyzyjną wysokość Everestu - powiedział tygodnikowi "Nepali Times".

Różne pomiary najwyższej góry świata

W październiku 2019 r., gdy w Nepalu zjawił się prezydent Chin Xi Jinping, ogłoszono, że oba kraje będą współpracować przy nowych pomiarach wysokości góry.

Do 2020 r. swoje badania przeprowadzał zespół naukowców nadzorowanych przez władzę w Pekinie, używający m.in. chińskiej sieci satelitów.

Wysokość 8848 m n.p.m. była powszechnie uznawana od 1955 roku, ale pierwszych pomiarów dokonał Urząd Kartograficzny Indii już w 1856 roku. Mierzono wysokość szczytu z dużej odległości, dlatego zaokrąglono wynik do pełnych 8840 m n.p.m.

Na początku XIX wieku kartografowie podawali wysokość nawet 8882 m, by w 1955 roku ustalić ją na 8848 m n.p.m. Kolejni specjaliści znacznie różnili się w pomiarach - w 1987 roku Włosi zmierzyli Everestowi 8872 m, by pięć lat później obniżyć tę wysokość do 8846 m.

W 1999 roku według Amerykanów szczyt miał 8850 m, a w 2005 roku zdaniem Chińskich naukowców 8844,43 m.

Przewodnik z Nepalu: chińskie media mówiły, że szczyt jest chiński

Najnowsze różnice w pomiarach wynikały m.in. z tego, czy mierzono wysokość samej skały, czy raczej szczytu z pokrywą śnieżną. W zależności od pogody i pory roku, pokrywa śnieżna może mieć nawet cztery metry grubości.

- Dobrze, że rządy Nepalu i Chin podały wspólnie wymiary Everestu. Niektóre chińskie media nazywały szczyt chińskim, co było nie do przyjęcia. Z drugiej strony, wielu Nepalczyków nie wie, że przez szczyt przebiega granica - mówił przewodnik górski z Katmandu Bijay Lama.

