Koalicja Polska będzie współpracować z organizacjami osób pokrzywdzonych przez organy państwa

- Koalicja Polska będąc środowiskiem politycznym dążącym do naprawy wymiaru sprawiedliwości podpisuje porozumienie i zawiera porozumienie o współpracy z organizacjami osób pokrzywdzonych przez organy państwa, przez wymiar sprawiedliwości - podkreślił Kosiniak-Kamysz na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, Koalicja Polska (PSL-UED-Konserwatyści) jako polityczna reprezentacja będzie zgłaszać w tych sprawach odpowiednie projekty ustaw. - Organizacje osób pokrzywdzonych przez organy państwa będą wskazywać kierunki. Będziemy kontynuować pracę okrągłego stołu, będziemy podejmować wszystkie działania, żeby sprawiedliwość znaczyła sprawiedliwość - zaznaczył lider PSL.

ZOBACZ: Koalicja PSL z Szymonem Hołownią? Kosiniak-Kamysz wyjaśnia

Magdalena Kostuchowska ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu podkreśliła, że od kilku lat możemy mówić o "deformie prokuratury". - Bo to, co robi prokuratura krajowa na pewno nie można nazwać reformą - zaznaczyła. - Jako stowarzyszenie i strona społeczna upominamy się o wybór powszechny prokuratora generalnego - oświadczyła Kostuchowska.

Krzysztof Jędrasik ze Stowarzyszenia Niepokonani 2012 zaznaczył, że stowarzyszenie to od lat walczy z niesprawiedliwościami w postępowaniach administracyjnych. - Widzimy, że bez gwałtownych zmian, bez potrzeby możliwości odwołania i bez możliwości dokładnej kontroli tego, co jest w tych procesach, nie tylko administracyjnych, ale także w sądach, nie ma możliwości, aby obywatel czuł się panem we własnym kraju. I to musimy zmienić - powiedział Jędrasik.