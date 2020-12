Budżet UE. Rzecznik rządu: Polska i Węgry podtrzymują stanowisko

We wtorek po południu (8 grudnia) premier Węgier Viktor Orban przyleciał do Warszawy. Doszło do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczyły dalszych negocjacji budżetowych.

- Polska i Węgry wspólnie podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności rozdzielenia kwestii związanych z oceną praworządności od kwestii związanej z oceną budżetu unijnego. Chcemy, żeby kryteria dotyczące budżetu unijnego odnosiły się do budżetu unijnego i tylko do niego to znaczy, żeby kryteria związane z potencjalnym odebraniem środków budżetowych dotyczyły właśnie bezpośrednio realizacji budżetu, chociażby kwestii związanych z jego nieprawidłowym wydatkowaniem czy kwestiami związanymi z niegospodarnością - mówił po spotkaniu rzecznik rządu.

"Jasność przepisów jest najważniejsza"

Dodał, że "rząd jest przekonany, że to stanowisko zbiera coraz więcej poparcia, także w ramach krajów członkowskich UE".

- Jasność przepisów jest najważniejsza. Chcemy, by przepisy dotyczące warunkowości odnosiły się do kwestii budżetowych i były jasne oraz wyklarowane przez organy UE. Mamy nadzieję, że takie konkluzje negocjacyjne będą elementem dalszych działań UE. Z takim stanowiskiem rząd polski będzie brał udział w posiedzeniu Rady Europejskiej - zapowiedział Müller.

Podkreślił, że "rząd jest przekonany, że na tym posiedzeniu Rady Europejskiej jest szansa na to, by dojść do porozumienia".

- Jesteśmy raczej optymistami co do możliwości porozumienia na tym posiedzeniu Rady Europejskiej, natomiast siłą rzeczy do porozumienia potrzebna jest zgoda obu stron - wyjaśnił.

"Budżet wynegocjowany w lipcu jest korzystny"

- Mamy nadzieję, że konkluzje Rady Europejskiej, tego spotkania, tego posiedzenia, faktycznie będą takie, że pozwolą na to, by budżet unijny przyjąć i żeby przejść do jego realizacji, ponieważ uważamy, że sam budżet, który był wynegocjowany w lipcu, jest budżetem korzystnym dla całej Unii Europejskiej, jest też elementem pewnego kompromisu, który ucierał się przez wiele tygodni. Natomiast w ostatnim etapie jego formułowania (...) pojawiły się przepisy, które wymagają wyjaśnienia, skonkretyzowania, ponieważ to jest element ważny dla funkcjonowania całej Unii - zaznaczył Müller.

Podkreślił, że nie chcielibyśmy funkcjonować w takim systemie prawnym, który jest niejasny i powodowałyby napięcia polityczne i stąd takie a nie inne stanowisko.

Rzecznika rządu pytano, czy to prawda, że pojawiły się nowe propozycje ze strony prezydencji niemieckiej oraz kanclerz Angeli Merkel i te propozycje były przedmiotem wtorkowych rozmów.

Müller odpowiedział, że "propozycje pojawiały się ze strony Polski i Węgier, a od jakiegoś czasu toczą się rozmowy również z prezydencją w ramach UE". Jak podkreślił, w tym półroczu prezydencję sprawują Niemcy. Wskazał, że od kilku dni "odbywają się rozmowy o charakterze roboczym", w czasie których szuka się kompromisu. Nie chciał mówić o szczegółach tych rozmów.

"Jeśli nic się nie zmieni, pole do kompromisu będzie niewielkie"

Pytany o dalsze konsultacje premiera z innymi przywódcami unijnymi, odparł, że szef rządu będzie prowadził nadal konsultacje z kolejnymi premierami i szefami państw.

- Jeżeliby się nic nie zmieniło w stosunku do tego, co jest teraz, to oczywiście pole do kompromisu będzie niewielkie i nie sądzę, żeby doszło wtedy do jakiegokolwiek głosowania. Wtedy byśmy musieli się spodziewać pewnie w styczniu, które byłoby już w ramach nowej prezydencji - dodał Müller.

Kolejna tura negocjacji

W najbliższy czwartek i piątek (10-11 grudnia) podczas szczytu Rady Europejskiej odbędzie się kolejna tura negocjacji budżetowych. Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

Wieloletni budżet UE na lata 2021-2027 musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy wartym 1,8 bln euro oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.

Tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności został w listopadzie potwierdzony większością kwalifikowaną państw członkowskich na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich. Polska i Węgry zagłosowały przeciw, uzasadniając to tym m.in., że rozporządzenie zawiera rozwiązanie pozatraktatowe.

Rozporządzenie akceptowane jest kwalifikowaną większością głosów państw członkowskich, decyzje w kwestii wieloletniego budżetu UE oraz funduszu odbudowy wymagają jednomyślności.

