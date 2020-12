"Nakłanianie do zabójstwa prokuratora". Lider Psycho Fans stanie przed sądem

Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. ps. "Maślak" za nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził postępowanie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej skupionej wokół środowiska pseudokibiców Psycho Fans. Oskarżany był przywódcą grupy.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. ps. "Maślak" za nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził postępowanie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej skupionej wokół środowiska pseudokibiców Psycho Fans. Oskarżany był przywódcą grupy, która działała w okresie od 2010 do 2017.

W jej skład wchodziło kilkudziesięciu mężczyzn głównie z terenu Śląska. Popełnione przez nich przestępstwa cechowały się wysokim stopniem brutalności. Sprawcy posługiwali się niebezpiecznymi przedmiotami, takimi jak maczety, młotki, pałki. W maju 2019 roku Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował akt oskarżenia wobec 53 członków grupy, których oskarżył o popełnienie ponad 100 poważnych przestępstw kryminalnych.

Sprawa "Maślaka"

Prokurator oskarżył Macieja M. ps. "Maślak" o nakłanianie w latach 2014 – 2015 do zabójstwa prokuratora, który prowadził postępowanie przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej skupionej wokół pseudokibiców Psycho Fans kwalifikowany z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w zw. z art. 148 par. 1 kk.

Sprawa przeciwko Maciejowi M. i innym członkom grupy toczyła się przez Sądem Okręgowym w Gliwicach. Po tym jak Sąd wypuścił Maciej M. z Aresztu Śledczego, oskarżony zaczął planować zabójstwo prokuratora i nakłaniał do tego dwóch innych członków grupy, którzy nie byli wśród ówczesnych współoskarżonych.

Maciej M. obawiając się skazania na surową karę pozbawienia wolności wyrażał swoją jawną wrogość do prokuratora i publicznie nakłaniał do tego "aby go uciszyć". W tym celu oskarżony Maciej M. zrobił rekonesans, podjął obserwację prokuratora oraz czynności zmierzające do ustalenia dogodnego miejsca ataku na prokuratora.

Kolejny zarzut dotyczy nakłaniania do zniszczenia, poprzez spalenie, około 100 tomów akt postępowania prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Gliwicach przeciwko członkom tej grupy przestępczej. Maciej M. obawiał się zakończenia procesu i wymierzenia mu wieloletniej kary pozbawianie wolności, dlatego podejmował wszelkie kroki zmierzające do obstrukcji postępowania.

W ocenie oskarżonego jednym ze sposobów miało być spalenie akt postępowania. W tym celu oskarżony ustalił miejsce przechowywania akt w Sądzie, drogę przewożenia ich na salę sądową oraz wyznaczył członka grupy, który miał podpalić akta. Maciej M. nie zrealizował swoich planów, ponieważ razem z innymi członkami grupy został ponownie zatrzymany.

Innym sposobem na wydłużenie procesu były fałszywe zaświadczenia lekarskiej jakie Maciej M. oraz inni oskarżeni członkowie grupy przedkładali w sądowym procesie. Za te czyny zarówno wobec lekarzy jak i członków grupy został już skierowany akt oskarżenia. Czyny te zagrożone są karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz grożącą podejrzanemu wysoką karę, na wniosek prokuratora Maciej M. wciąż przebywa w tymczasowym areszcie.

"Król dopalaczy"

Sprawa przeciwko Maciejowi M. nie jest jedyną w której podejrzani o poważne przestępstwa kryminalne planują zabójstwo prokuratora. W czerwcu bieżącego roku Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował akt oskarżenia przeciwko Janowi S. zwanego przez media "królem dopalaczy".

Prokurator oskarżył go o podżeganie do zabójstwa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. W sumie Jan S. został oskarżony o 14 zarzutów dotyczących także podżegania do zabójstwa prokuratora i policjantów, którzy rozpracowywali kierowaną przez niego grupę przestępczą handlującą tzw. dopalaczami.

Jan S. oferował za zabójstwo Ministra Sprawiedliwości 100 tysięcy złotych. Chciał w ten sposób doprowadzić do zaniechania prac nad zaostrzeniem kar za produkcję tzw. dopalaczy i handel nimi, a ministra oskarżał o to, że "zepsuł mu interes".

Zemsta na prokuratorze

Kolejny akt oskarżenia dotyczy przebywających w zakładzie karnym przestępców, którzy planowali zabójstwo Prokuratora Krajowego i jego rodziny. Motywem była zemsta i obawy, że prokurator doprowadzi do skazania jednego z osadzonych na dożywotnie więzienie. W kolejnej sprawie Marek P. został oskarżony o nakłanianie do zabójstwa prokuratora do którego miało dojść podczas rozboju.

Marek P. planował zabójstwo prokuratora, który oskarżał go o 53 czyny, w tym dwa zabójstwa, usiłowanie zabójstwa i kilkadziesiąt rozbojów. Marek P. został za to skazany przez Sąd Okręgowy w Łodzi na karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kierowany nienawiścią do prokuratora poprzysiągł sobie, że po wyjściu z więzienia w ramach zemsty zabije prokuratora w jego własnym domu.

Przebywając w Zakładzie Karnym planował napad rabunkowy, w trakcie którego miał zabić prokuratora. W październiku 2020 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji skazujący Marka P. za nakłanianie do zabójstwa prokuratora na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności.

