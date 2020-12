44-latek sądzony jak dziecko? W dniu zabójstwa miał 13 lat

Ponad 31 lat temu w Jeńkach k. Białegostoku doszło do zabójstwa dwójki dzieci – 11-letniej dziewczynki i jej o dwa lata młodszego brata. Obydwoje zostali uduszeni. Wcześniej dziewczynka została przywiązana do drzewa i zgwałcona.

Przez 29 lat w sprawie zabójstwa Moniki i Janusza panowała kompletna cisza. Dwa lata temu w sprawie nastąpił jednak niespodziewany zwrot. Na terenie wsi pojawiły się plakaty ze zdjęciami zamordowanych dzieci oraz informacja, że policjanci z tzw. Archiwum X na nowo podjęli się wytropienia mordercy.

- Nie na darmo się mówi, że zazwyczaj sprawca przestępstwa, a w szczególności brutalnych przestępstw, pojawia się już w pierwszym tomie akt - mówi Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.

W sprawie nastąpił przełom. Śledczy oficjalnie ogłosili, że wiedzą, kto jest mordercą. Ich zdaniem, zbrodni dokonał... 13-letni wówczas Dariusz K, mieszkaniec tej samej wsi.

- To są najlepsi sąsiedzi nasi i ja jestem zszokowana i zbulwersowana tym, co się dzieje. W żadnym wypadku w to nie wierzę - mówi jedna z mieszkanek Jeńk.

Zakład poprawczy lub nadzór rodzica

Zgodnie z polskim prawem nawet jeśli Dariusz K. jest zabójcą, prokuratura nie może mu przedstawić żadnych zarzutów. W chwili popełnienia zbrodni nie miał bowiem ukończonych 15 lat. Mimo, że jest dziś dorosłym mężczyzną, za swój czyn będzie więc odpowiadał... jak dziecko.

- Przyznaję, że w swojej karierze mam pierwszy raz do czynienia z takim przypadkiem, że sprawcą czynu karalnego jest osoba, która ukończyła 13 lat – mówi prowadzący śledztwo Rafał Kaczyński z Prokuratury Okręgowej w Łomży.

Mężczyzna, nawet jeśli okaże się winny, uniknie odpowiedzialności. Ze względu na wiek w momencie popełnienia zbrodni, stanie przed Sądem Rodzinnym, który może go skazać jedynie na pobyt w zakładzie poprawczym - do którego ze względu na wiek, nie może trafić.

- Wobec nieletniego mogą być stosowane tylko środki wychowawcze (mimo, że ma teraz 44 lata – red). Taka jest obowiązująca procedura karna. A środki wychowawcze, to nadzór rodzica, czy umieszczenie w zakładzie poprawczym – mówi prokurator Kaczyński.

