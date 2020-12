Mikołajkowy Blok Reklamowy 2020. Bardzo dziękujemy!

Wspólne oglądanie Polsatu 6 grudnia o godz. 18:45 to tradycja podtrzymywana w wielu domach w całej Polsce. Akcja organizowana przez Telewizję POLSAT i Biuro Reklamy Polsat Media co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mikołajkowy Blok Reklamowy w 2019 roku przyciągnął przed telewizory 5 milionów widzów, co przełożyło się na kwotę ponad 1,2 miliona złotych.

Podczas dotychczasowych szesnastu edycji udało się zebrać ponad 20 milionów złotych. Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację małych pacjentów.

Od 21 listopada w Polsacie oraz stacjach Grupy Polsat były emitowane specjalnie przygotowane ogłoszenia, które zachęcały widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego w myśl prostej zasady: im więcej będzie nas przed telewizorami, tym większą kwotę zbierzemy dla potrzebujących dzieci.

17. edycja Mikołajkowego Bloku Reklamowego

W siedemnastej edycji w rolę Świętego Mikołaja wcielił się Piotr Gąsowski, prowadzący show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W spotach zachęcających do udziału w akcji wzięli udział także Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji POLSAT oraz Jarosław Gugała, jeden z najbardziej znanych i lubianych dziennikarzy Telewizji POLSAT.

Mikołajkowy Blok Reklamowy w specjalnie przygotowanych klipach wsparli także między innymi Karolina Gilon, Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Aneta Zając, Katarzyna Skrzynecka, Viki Gabor, Maciej Dowbor, Kacper Kuszewski, Jerzy Mielewski, a także Edyta Zając i Michał Bartkiewicz.

Kampania została zrealizowana przez Telewizję POLSAT. Producentem spotów był Krzysztof Hansz, a reżyserem - Maciej Kozłowski, natomiast animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka. Dodatkowo akcja była komunikowana w telewizji internetowej IPLA, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat i Fundacji Polsat.

ZOBACZ: Mikołajkowy Blok Reklamowy. Przyłącz się do akcji i włącz Polsat o 18:45

Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu dwóch lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją prawie 37 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo 1 725 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 250 501 703,59 złotych.

O tym, czy udało się pobić ubiegłoroczny rekord państwa obecności przed telewizorami powiemy już jutro. A pomagać można przez cały rok, wysyłając SMS pod numer 7531 o treści POMOC.

Jeszcze raz, serdecznie Państwu dziękujemy.

red