Diecezja przeprasza za słowa o. Rydzyka. "Bagatelizowanie grzechu nie ma nic wspólnego z Ewangelią"

W sobotę w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni o. Tadeusz Rydzyk m.in. nazwał biskupa Edwarda Janiaka "współczesnym męczennikiem mediów". - Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. (...) To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus - mówił redemptorysta o byłym biskupie diecezji kaliskiej, pod którego adresem wysuwane są zarzuty dot. ukrywania przestępstw seksualnych podległych mu księży.

W poniedziałek do sprawy odniósł się Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej, abp Grzegorz Ryś.

"Przepraszam"

"Jako Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej chcę najmocniej przeprosić wszystkich, których dotknęła wypowiedź Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka z dnia 05 grudnia br." - napisał Ryś w oświadczeniu opublikowanym na stronie kurii.

"Bagatelizowanie grzechu, a jeszcze bardziej jego konsekwencji w życiu osób poszkodowanych, nie ma nic wspólnego z drogą Ewangelii. Ewangeliczną drogą Kościoła jest uznanie win i nawrócenie oraz solidarność z najmniejszymi i cierpiącymi" - dodał.

W związku z wypowiedzią o. Tadeusza Rydzyka prymas Polski Wojciech Polak zażądał wyjaśnień od prowincjała redemptorystów o. Janusza Soka, przełożonego o. Rydzyka.

Oświadczenie Redemptorystów

Prowincja Warszawska Redemptorystów wydała w poniedziałek oświadczenie w sprawie.

"Potępiamy całkowicie grzech i przestępstwo pedofilii, jak również wszelkie ukrywanie lub zwłokę w wyjaśnianiu tych spraw. Wszystkim osobom pokrzywdzonym głęboko współczujemy i otaczamy modlitwą" - podkreślił rzecznik prowincji warszawskiej redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

Oświadczył jednocześnie, że "wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej". "Ojciec dyrektor nie komentował decyzji Kościoła dotyczącej ks. biskupa Janiaka" - wskazał o. Mazurkiewicz.

Redemptoryści piszą, że "czymś podstawowym i bezdyskusyjnym pozostaje dla nas konieczność zachowania prawa oskarżonych do obrony, potrzeba powściągliwości w ferowaniu pośpiesznych wyroków, a także dogłębnego i sprawiedliwego osądzenia przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich i osób tzw. bezradnych w Kościele oraz opieszałości w wyjaśnianiu tych spraw – nie tylko w Kościele, ale również innych środowiskach".

Papież przyjmuje rezygnację biskupa kaliskiego

W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży.

