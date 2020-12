Weekend zapowiada się słonecznie, bez opadów i ciepło. W niektórych regionach termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza. Pogoda nie będzie jednak idealna za sprawą silnego wiatru. Porywy dochodzące do 80-90 km/h mogą łamać gałęzie, uszkadzać zadaszenia budynków i linie energetyczne. Meteorolodzy apelują: zachowajcie ostrożność!

W sobotę na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się większych przejaśnień, a w centrum i na wschodzie także rozpogodzeń. Parasole będzie można pozostawić w szafie, bo nie spadnie ani jedna kropla deszczu czy płatek śniegu.

Będzie jednak bardzo wietrznie. Podmuchy z kierunku południowo-wschodniego mogą osiągać do 50-60 km/h, a miejscami nawet do 80-90 km/h. Mogą przy tym powodować lokalne szkody materialne, w tym uszkadzać drzewa, dachy budynków i sieć energetyczną.

Temperatura będzie bardzo wysoka jak na tę porę roku. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 6 stopni na wschodzie do 11 stopni na południowym zachodzie. Jednak miejscami na Śląsku i w Małopolsce za sprawą halnego może być jeszcze cieplej, nawet do 15 stopni.

Alert IMGW

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w powiatach województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Alert obowiązuje do godz. 14. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

W niedzielę nadal ciepło

W niedzielę nie będzie radykalnych zmian w pogodzie. Utrzymają się przejaśnienia, a na większe rozpogodzenia możemy liczyć w centrum i na południu. Nadal nie powinno padać.

Południowy i południowo-wschodni wiatr, w Karpatach o charakterze halnego, będzie osiągać w porywach do 50-60 km/h, a miejscami do 80-90 km/h. Wysoko w górach przekroczy 100 km/h i może być bardzo niebezpieczny. Wyjścia w góry lepiej odłożyć do czasu poprawy pogody.

Nadal będzie nietypowo ciepło, od 6 stopni na wschodzie do 12 stopni na zachodzie i południu, ale na terenach okołogórskich może być nawet do 15 stopni w cieniu, oczywiście w podmuchach wiatru halnego.

