W województwach małopolskim i śląskim, w rejonach podgórskich IMGW przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, osiągającego miejscami w porywach do 80 km/h - w piątek, a w nocy z piątku na sobotę do 75 km/h. Wiatr będzie wiał z południa i południowego wschodu.

Z kolei na terenie województwa dolnośląskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południa. IMGW: wiatr może spowodować straty materialne Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych. Zobacz prognozę pogody Polsat News

