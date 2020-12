"Financial Times": Marta Lempart jedną z najbardziej wpływowych kobiet roku

Protesty na ulicach wielu polskich miast trwają od 22 października, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony.

Jedną z inicjatorek strajków jest Marta Lempart. Na stronie internetowej "Financial Times" ukazał się jej artykuł na ten temat.

"Rewolucja prowadzona przez kobiety"

"Polska jest w trakcie obywatelskiej rewolucji prowadzonej przez kobiety" - brzmi pierwsze zdanie tekstu opublikowanego 2 grudnia.

Lempart wraca do 2016 roku i początków protestów. Przytacza liczby uczestniczących w akcjach. Pisze także o prześladowaniach, z którymi się spotkała.

"Przed protestami miałam swoje życie i pracę. Przestrzegałam prawa, ufałam państwu (…). W domu nie mieszkam od tygodni. Mój adres i numer telefonu opublikowały grupy neofaszystowskie, nawołując do przemocy. Jako wróg państwa znalazłam się na okładkach prorządowych magazynów i gazet, a publiczna telewizja chce mnie zdyskredytować" - czytamy na stronie "Financial Times".

.@martalempart, leader of the Polish Women’s Strike movement and one of the FT's Women of 2020, writes about Poland's 'civic rebellion led by women', marching for reproductive rights, and her experience of becoming an 'enemy of the state': https://t.co/JfVOAhRP4p