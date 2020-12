"Mamy 14 838 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1780), wielkopolskiego (1755), śląskiego (1531), kujawsko-pomorskiego (1354), pomorskiego (1226), warmińsko-mazurskiego (1058), zachodniopomorskiego (939), łódzkiego (889), dolnośląskiego (844), lubelskiego (793), małopolskiego (646), opolskiego (469), podkarpackiego (413), lubuskiego (358), podlaskiego (356), świętokrzyskiego (353). 74 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 511 osób.

"W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń" - przekazano w komunikacie ministerstwa.

Ponad 23,5 tys. ozdrowieńców

MZ poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są łącznie 38 tys. 962 łóżka i 3 tys. 109 respiratorów. W szpitalach przebywa obecnie 20 tys. 477 zakażonych, z tego 1 tys. 986 chorych jest pod respiratorem.

W skali kraju pula wolnych łóżek - według danych MZ - wynosi więc 18 tys. 485, a respiratorów – 1123.

Resort przekazał też, że na kwarantannie przebywają 289 tys. 972 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 13 tys. 646 osób.

Resort poinformował, że wyzdrowiało dotąd 646 tys. 560 zakażonych osób. W ciągu doby przybyło 23 tys. 580 ozdrowieńców.

Testy antygenowe w statystykach

W ciągu ostatniej doby wykonano 38 409 testów na obecność koronawirusa z czego 8 tys. 686 z nich to testy antygenowe.

Od początku pandemii przebadano 6 mln 355 tys. 941 próbek od 6 mln 133 tys. 163 pacjentów.

Lekarze POZ wydali 1 mln 345 tys. 536 zleceń.

Szczepionki w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że Polska ma złożone zamówienia na 45 mln dawek szczepionki na Covid-19; szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. - Są widoki na to, by szczepienia rozpoczęły się od lutego - zapowiedział szef rządu.

Premier zapowiedział, że w pierwszej kolejności możliwość zaszczepienia się na Covid-19 będą miały służby medyczne, mieszkańcy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych a "w następnej kolejności czy równolegle" - przedstawiciele służb mundurowych, którzy - jak mówił - udzielają się "bardzo intensywnie w walce z Covid-19, ale także Wojska Obrony Terytorialnej, wojska operacyjne, czy inni pracownicy mundurowi".

- Wreszcie - największa grupa, populacja - to wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego. Wiemy doskonale, że Covid-19 jest najbardziej groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia. Ale w zależności od dostępności szczepionek i tempa ich wwozu do Polski, będziemy chcieli szczepić jak najszersze rzesze naszych seniorów powyżej 65. roku życia, to jest około 6,5 mln osób - powiedział premier.

Proces szczepienia ma wyglądać w ten sposób - mówił szef rządu - że najpierw będzie "rejestracja online przez internet dla tych, którzy będą sobie tego życzyli, a dla tych, którzy nie chcą się taką metodą posłużyć będzie możliwość również zgłoszenia metodami tradycyjnymi". Punkt drugi - dodał - to zgłoszenie do punktu szczepień, a "sam moment pierwszego zaszczepienia to punkt trzeci", natomiast "punkt czwarty to po 21 dniach powtórzenie szczepienia".

Maseczki obowiązkowe w pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada, do 27 grudnia 2020 r. nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa - przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych; obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Obowiązek ten istnieje także w zakładach pracy, "jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny".

Zgodnie z rozporządzeniem, zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Wirus, z którym walczy cały świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

