Metalowy monolit pojawia się i znika. Po wizycie w Rumunii wrócił do USA

O monolicie w kalifornijskim Atascadero lokalne media poinformowały w środę. Obiekt znaleziono na szczycie góry Pine.

"Na obelisk składają się trzy metalowe płyty. Ma ponad 3 metry wysokości i ok. 45 cm szerokości. Widać, że był spawany" - przekazała gazeta "Atascadero News".

Z doniesień mediów wynika, że monolit różni się od konstrukcji, która pojawiła się w Utah. Monolit z pustyni był mocno osadzony w ziemi, z kolei ten "kalifornijski" jest dość chwiejny. Nie przeszkadza to jednak turystom, którzy tłumnie odwiedzają górę Pine.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨



There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Niezauważony przez cztery lata

Świat usłyszał o monolicie po raz pierwszy 18 listopada, gdy przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Utah opublikowali zdjęcia konstrukcji na swoim Facebooku. Z helikoptera wypatrzył ją biolog z Departamentu Ochrony Dzikiej Przyrody liczący owce.

Obelisk do złudzenia przypominał słynną konstrukcję z filmu Stanleya Kubricka z 1968 r. - "2001: Odyseja kosmiczna". Choć władze nie ujawniły jego dokładnego położenia, pasjonaci i wielbiciele teorii spiskowych odnaleźli go na własną rękę.

Reporterzy "The New York Times" podejrzewają, że oryginalna konstrukcja z Utah to projekt amerykańskiego artysty Johna McCrackena. Z kolei portal Insider na podstawie zdjęć z Google Earth ustalił, że monolit pojawił się na pustyni między sierpniem 2015 r. a październikiem 2016 r. - przez co najmniej cztery lata, nikt go nie zauważył.

Niezidentyfikowana grupa

Monolit z Utah ostatni raz widziany był w piątek 27 listopada. Za rozbiórkę mieli odpowiadać "niezidentyfikowana osoba, bądź grupa". Dzień później jednak, bliźniaczo podobny monolit pojawił się 10 tys. kilometrów dalej - w rumuńskiej miejscowości Piatra Neamt.

NEW - A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 30, 2020

Turyści mogli podziwiać monolit w Rumunii przez cztery dni - 1 grudnia podzielił los konstrukcji z Utah i zniknął. Dzień później dokonano odkrycia w Kalifornii.

Nie wiadomo przez jaki czas monolit zostanie w USA. Ostatnie tygodnie mogą świadczyć, że już niedługo konstrukcja zniknie równie tajemniczo jak się pojawiła.

bas/grz/ polsatnews.pl, "The Guardian", Insider