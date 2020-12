Trudna pod względem logistycznym i niebezpieczna dla zdrowia 53-letniego Alaina Panabiere'a ewakuacja odbyła się we wtorek - informuje dziennik "Le Parisien".

Potrzebny był dźwig

Po godzinach przygotowań około 50 osób (policja, strażacy i zespoły medyczne) wyciągnęło za pomocą dźwigu Panabiere’a z dwukondygnacyjnego domu położonego w dzielnicy, w której wąskie uliczki utrudniały przeprowadzenie akcji. Mężczyzna w pozycji leżącej został umieszczony na specjalnej platformie.

Podczas ewakuacji zniszczona została fasada budynku. - Aby nie ryzykować, sąsiedzi zostali poproszeni o czasowe opuszczenie swoich mieszkań na cały czas trwania operacji – poinformowała media lokalna prefektura.

Coincé au sol chez lui depuis des mois, Alain, 250 kg, a enfin pu être évacué de son domicile insalubre de Perpignan à l'aide d'une grue. Une opération délicate qui a nécessité des heures de préparation et l'intervention d'une cinquantaine de personnes https://t.co/WJ0iD28d1F pic.twitter.com/Y5Np8B666F — Le Parisien (@le_Parisien) December 1, 2020

Tygodnie rehabilitacji

Po ewakuacji Panabiere został odwieziony do szpitala w specjalistycznej karetce i podłączony do kroplówki. Czekają go tygodnie rehabilitacji, aby mógł ponownie zacząć się poruszać. Mężczyzna od ponad roku nie wychodził z domu i całymi godzinami leżał na podłodze swojego mieszkania prawdopodobnie po złamaniu nogi.

Este es el momento en el que Alain Panabière es evacuado de su casa. El hombre, que pesa 300 kilos, vivía en un edificio insalubre en el barrio "más pobre de Europa", según su abogado.https://t.co/P76sRPXMDl pic.twitter.com/z7lHnuQeow — La Vanguardia (@LaVanguardia) December 2, 2020

- Kiedy ponownie uruchamiamy osobę unieruchomioną od lat, istnieje ryzyko dekompensacji krążenia, zakrzepicy – skomentował dla francuskiego dziennika stan zdrowia Alaina lekarz diabetolog dr Antoine Avignon.