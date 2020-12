Niemcy: samochód staranował pieszych na deptaku zabijając pięć osób. "Wśród ofiar małe dziecko"

Wieczorem policja poinformowała, że nie żyje pięć osób, w tym małe dziecko. Rannych zostało kilka osób. Aresztowano 51-latka.

Policja przekazała, że aresztowano jedną osobę i zabezpieczono samochód. Zaapelowała jednocześnie o unikanie obszaru, gdzie doszło do zdarzenia. Na miejscu pracują służby.

W kolejnym komunikacie policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany. Nieznane są jeszcze motywy jego działania.

Ofiary śmiertelne

"Aresztowaliśmy jedną osobę, zabezpieczyliśmy jeden pojazd. Według wstępnego dochodzenia zmarły dwie osoby. Prosimy o dalsze omijanie śródmieścia" - napisała policja w Trewirze na Twitterze.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo

Lokalne media informują o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Burmistrz miasta Wolfram Leibe przekazał, że w zdarzeniu poważnie rannych zostało 15 osób, niektórzy z nich mają ciężkie obrażenia. Policja na razie potwierdziła, że rannych jest co najmniej 10 osób.

BREAKING: At least two people were killed, several injured after a car drove into pedestrians in the german city of #Trier. An investigation is underway and it's unclear if it's terror related pic.twitter.com/xrQe97AOxo