Lewis Hamilton zakażony koronawirusem. Nie wystąpi w GP Sakhir

Dwa dni temu na torze Sakhir Hamilton zwyciężył w GP Bahrajnu. To była jego 95. wygrana w karierze. Na kolejną będzie musiał poczekać.

We wtorek Międzynarodowa Federacja Samochodowa FIA, Formuła 1 i Mercedes-AMG Petronas F1 potwierdziły, że podczas obowiązkowych testów PCR Hamilton uzyskał pozytywny wynik na Covid-19.

"Lewis był poddawany testom trzykrotnie w poprzednim tygodniu i za każdym razem wynik był negatywny. Ostatnie badanie przeprowadzono w niedzielne popołudnie na torze Bahrain International Circuit w ramach standardowej procedury. W poniedziałek rano Hamilton miał łagodne objawy choroby. W tym samym czasie został poinformowany, że przed przylotem do Bahrajnu miał kontakt z osobą, która uzyskała dodatni wynik badania. Dlatego przeszedł kolejny test i wynik był pozytywny. Lewis przebywa w izolacji, zachowując wszelkie wytyczne lokalnych służb medycznych. Jego stan jest dobry" - podał team Marcedes.

Mercedes statement: "Lewis is now isolating in accordance with Covid-19 protocols.



"Apart from mild symptoms, he is otherwise fit and well, and the entire team sends him its very best wishes for a swift recovery."https://t.co/Qd0ROIZVBo