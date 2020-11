Święto Dziękczynienia. Trump ułaskawił... dwa indyki

Jak co roku, na ceremonię w Ogrodzie Różanym Białego Domu indyki oczekiwały w ekskluzywnym waszyngtońskim hotelu Willard, gdzie do swojej dyspozycji miały osobny apartament. Gdy ptaki przybyły w piątek, stąpając po czerwonym dywanie do hotelu, towarzyszył im tłum robiących zdjęcia gapiów.

Po otrzymaniu we wtorek prezydenckiego aktu łaski indyki resztę ptasiego żywota spędzą na kampusie Uniwersytetu Stanowego Iowa w Ames. Ich poprzednicy z 2019 roku - Butter i Bread - wiodą życie na Uniwersytecie Stanowym Wirginii w Ettrick.

President @realDonaldTrump has granted CORN, this year's National Thanksgiving Turkey, a full pardon!



With their Thanksgiving turkey duties complete, Corn and Cob will both retire to Iowa State University! 🌽 🦃 pic.twitter.com/C6HA7sS9K9