Zmiany w Koalicji Polskiej. Do PSL ma dołączyć nowy podmiot

Koalicja Polska usunęła z nazwy klubu "Kukiz'15" i obecnie nosi nazwę: Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - wynika z informacji ze strony Sejmu. Wiceszef klubu Marek Sawicki podał, że zmieni się także skład prezydium i ze stanowiskiem pożegna się Jarosław Sachajko (Kukiz'15). - We wtorek do Koalicji Polskiej dołączy nowe środowisko - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmiana nazwy klubu to efekt ubiegłotygodniowych decyzji. W czwartek podczas posiedzenia klubu Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i jego posłowie zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę, m.in. z powodu głosowań, w których poparli oni uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

Zmiana wiceprzewodniczącego klubu

Jak przekazał wiceprzewodniczący klubu Marek Sawicki, zmiana nazwy klubu jest tego następstwem.

Klub Koalicji Polskiej oficjalnie nadal liczy 30 posłów. Piątka z nich, czyli Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Tyszka, Paweł Szramka i Stanisław Żuk ma jednak stworzyć własne koło Kukiz'15, a posłanka do tej pory związana z muzykiem - Agnieszka Ścigaj - zapowiedziała, że pozostanie niezrzeszona.

Sawicki zapowiedział też, że wiceprzewodniczącym klubu przestanie być Jarosław Sachajko - poseł związany z Pawłem Kukizem. - Prezydium się zmieni, bo Sachajko już nie jest członkiem klubu. Jeśli nie jest członkiem klubu, to nie może być w prezydium - dodał poseł PSL.

Na uwagę, że oficjalnie polityk Kukiz15 jest jeszcze w klubie, Sawicki odparł: "Na pewno do piątkowego posiedzenia Sejmu te sprawy załatwimy".

"Środowisko reprezentujące przedsiębiorców"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował z kolei w TVN24, że będzie zapraszać do Koalicji Polskiej nowe środowiska. - Już jutro nowe środowisko dołączy do Koalicji Polskiej - zaznaczył. - Będą to środowiska społeczne, środowiska reprezentujące ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców. Na pewno to jest też w czasie pandemii wzmocnienie Koalicji Polskiej - oświadczył.

Jak dowiedział się polsatnews.pl, mowa o środowisku branżowym reprezentującym interesy przedsiębiorców. Nowy podmiot miał nie być dotychczas związany z żadnym środowiskiem politycznym.

