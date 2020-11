Szpital tymczasowy w Katowicach ukończony. "Szpital jest gotowy do uruchomienia"

Pierwszy szpital tymczasowy w regionie

Według ostatnich, sobotnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w szpitalach I, II i III poziomu przygotowano dla chorych na COVID-19 3807 łóżek, z czego zajęte było 1986. Łóżek respiratorowych było 287, w tym zajętych - 206. Tymczasowa placówka w MCK jest przygotowana na profesjonalne leczenie chorych na COVID-19 nawet w ciężkim stanie, z chorobami współistniejącymi i ewentualnymi powikłaniami.

Może leczyć osoby wymagające dializowania, ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, z ostrą niewydolnością oddechową. W obiekcie stworzono 3 sale zabiegowe: jedna jest wyposażona w sprzęt endoskopowy do kolonoskopii, gastroskopii i bronchoskopii, druga to sala chirurgiczna, a trzecia jest wyposażona w sprzęt okulistyczny i laryngologiczny.

"Po decyzji ruszamy"

Personel do pracy w szpitalu tymczasowym rekrutowano za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. - Szpital jest gotowy do uruchomienia, po dezynfekcji ruszamy - powiedział dyrektor będącego generalnym wykonawcą tymczasowej placówki Szpitala MSWiA w Katowicach dr Piotr Grazda.

- Mamy wyposażone sale zabiegowe, zapewnione konsultacje specjalistyczne dla pacjentów, którzy będą tu leżeć. Każdemu pacjentowi, który do nas trafi, zapewnimy opiekę medyczną na jak najlepszym poziomie - dodał. - Ten szpital spełnia wszelkie najnowsze najnowocześniejsze standardy. Choroba COVID jest chorobą dynamiczną, nieprzewidywalną, stan pacjentów jest bardzo labilny. Potrzebne jest duże zaangażowanie i sprzętowe, i personalne. To, co tu przygotowano, pozwala liczyć na sukces teraputyczny - podkreślił lekarz naczelny szpitala MSWiA w Katowicach dr Paweł Mieszczański, który będzie pracował w szpitalu tymczasowym.