Kubacki na podium konkursu PŚ w Ruce

Granerud wyprzedził Eisenbichlera, który wygrał oba wcześniejsze konkursy indywidualne w tym sezonie, o 9,9 pkt. Kubacki zaś stracił do Norwega 16,4 pkt.

Kubacki po raz drugi z rzędu stanął na najniższym stopniu podium w zawodach PŚ. W sobotę po pierwszej serii był wiceliderem, a dzień później na półmetku (132 m) był siódmy. Awans o cztery miejsca zapewnił mu skok, po którym wylądował na 139. metrze. W czołowej "trójce" zmagań cyklu znalazł się po raz 21. w karierze.

- Dwa razy na podium - wracam do domu z uśmiechem na ustach - przyznał na antenie TVP Sport 30-letni Polak.

Punktowali Polacy

Kamil Stoch wywalczył siódmą lokatę. Piotr Żyła, który w sobotę był drugi, tym razem uplasował się dopiero na 23. pozycji, a o dwie lokaty niżej znalazł się Paweł Wąsek. Do finałowej serii nie awansował Andrzej Stękała, który zajął 33. miejsce. W kwalifikacjach odpadł zaś Klemens Murańka, który zaliczył w nich zupełnie nieudaną próbę - uzyskał 88 metrów.

Ruka słynie z tego, że zawodnikom zadanie mocno utrudnia wiatr i dało to o sobie znać także w niedzielę. W trakcie drugiej serii rywalizacja kilkakrotnie była wstrzymywana z tego powodu.

Zmienne warunki niektórym przyniosły szczęście, a innym pokrzyżowały plany. Eisenbichlerowi prowadzenie na półmetku zapewnił skok, po którym wylądował na 141. metrze, ale potem zaliczył próbę aż o 10 m krótszą. Granerud zaś po pierwszej serii był czwarty (137 m), a potem uzyskał 142 m. 24-letni Norweg nigdy wcześniej nawet nie znalazł się na podium zawodów PŚ.

The winner: Halvor Egner Granerud's second jump in Sunday's FIS World Cup competition in #Ruka, Finland!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/o2VBC5UAkB