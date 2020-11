Groźny wypadek na torze F1. Bolid eksplodował po uderzeniu w bariery

Grosjean zawadził tylnym kołem o bolid Rosjanina Daniiła Kwiata, po czym stracił panowanie nad pojazdem, który po uderzeniu o barierę rozerwał się na dwie części i się zapalił. Kierowcę ewakuowały służby medyczne.

Zespół Haas poinformował, że Grosjean ma lekko oparzone dłonie i kostki. Nie doznał jednak poważniejszych obrażeń. Obecnie jest w szpitalu, gdzie lekarze przeprowadzają dokładne badania.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw