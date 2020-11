Sześć osób przykleiło się do budynku w centrum Warszawy

Przy ul. Marszałkowskiej do szyby jednego z budynków przykleiło się sześć osób - poinformował w sobotę rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Dodał, że po wylegitymowaniu tych osób czynności zakończono.

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w sobotę do szyby jednego z budynków przy ulicy Marszałkowskiej przykleiło się sześć osób. - Administrator obiektu nie wniósł o naszą interwencję - powiedział policjant.

"Każdy może się przyklejać"

Wskazał, że wśród przyklejonych do szyby jest też osoba małoletnia. - Po wylegitymowaniu tych osób czynności zakończono. W przypadku osoby małoletniej o sytuacji zostali poinformowani jej rodzice - podał.

Na ul. Marszałkowskiej do elementów infrastruktury jednego z obiektów przykleiło się sześć osób. Administrator obiektu nie wnosi o naszą interwencję. Po wylegitymowaniu osób czynności zakończono. Zalecamy większą ostrożność przy korzystaniu z kleju. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 28, 2020

- Polska to wolny kraj, każdy może się przyklejać, gdzie chce, pod warunkiem, że nie będzie to naruszało prawa - powiedział Marczak. - Zachęcamy do większej ostrożności przy korzystaniu z kleju - dodał.

WIDEO - Groźne następstwa COVID-19 u dzieci. Lekarz ostrzega Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP