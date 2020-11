Porwali 18-latka i pastwili się nad nim. Powodem było 1,5 tys. zł długu

Jak ustalono w śledztwie, 39-letni mieszkaniec Czeladzi domagał się od dłuższego czasu zwrotu 1500 zł, które miał mu być winny 18-latek.

Zamknęli 18-latka w bagażniku auta

Wierzyciel o pomoc w ściągnięciu długu poprosił swoich znajomych w wieku 25 i 18 lat. Spotkali się z nim na ulicy w centrum Czeladzi. Po krótkiej wymianie zdań obezwładnili 18-latka i zamknęli go w bagażniku auta. Wywieźli go w odludne miejsce zaczęli się nad nim pastwić, próbując zmusić go do oddania długu.

ZOBACZ: Pedofil więził dziecko przez 52 dni. Policja uratowała 7-latka

Czeladzianin po uwolnieniu zgłosił się na policję. 39-latek napastnik został zatrzymany następnego dnia, jego dwaj kompani w kolejnych dniach. Sprawcy przestępstwa zostali objęci policyjnym dozorem. Ich dalszym losem zajmie się sąd i prokurator. Grozi im 5 lat więzienia.

WIDEO - Koniec Zapałek Czechowickich. Fabryka działała 100 lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP