Pedofil więził dziecko przez 52 dni. Policja uratowała 7-latka

Do zdarzenia doszło 28 września we wsi Gorki w obwodzie włodzimierskim, ok. 200 km od Moskwy. Siedmiolatek został porwany, gdy wracał ze szkoły. Chłopiec ostatni raz był widziany, gdy wysiadał ze szkolnego autobusu. Do domu jednak nie dotarł.

Po zaginięciu dziecka rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Brało w nich udział trzy tysiące osób - policja, wojsko i ochotnicy. Po dziecku nie było jednak śladu.

Pomoc Interpolu

W końcu, po kilkudziesięciu dniach, w sprawie nastąpił przełom. Jeden z oficerów Interpolu ze Stanów Zjednoczonych natrafił w darknecie, czyli ukrytej części internetu, na informację o dziecku więzionym przez mężczyznę. Informacja została przekazana rosyjskim służbom, które w wyniku działań operacyjnych ustaliły miejsce pobytu chłopca.

19 listopada, po 52 dniach od porwania, funkcjonariusze z oddziału specjalnego weszli do jednego z domów pod Moskwą. Aby dostać się do środka, komandosi musieli sforsować metalowe drzwi.

W środku odnaleziono uwięzionego siedmiolatka i 26-letniego porywacza. Nagranie z akacji uwolnienia chłopca zostało opublikowane w internecie.

Według informacji przekazywanych przez rosyjskie służby, 26-letni mężczyzna przygotowywał się do porwania od dłuższego czasu. Latem kupił samochód, a także wynajął dom na odludziu. 28 września, jadąc w okolicach wsi Gorki, zauważył chłopca, który nie był pod opieką dorosłych. Złapał dziecko, wepchnął je do samochodu i wywiózł do swojego domu. "Po dokonaniu porwania mężczyzna unikał kontaktu ze światem i żył w konspiracji" - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Siedmiolatek jest cały i zdrowy. Został przekazany pod opiekę rodzicom, a rodzinę objęto pomocą psychologiczną. 26-letni porywacz został aresztowany - poinformowała przedstawicielka MSW Rosji Irina Wilk.

Według rosyjskich mediów, zatrzymany 26-latek usłyszał zarzut porwania i wykorzystania seksualnego dziecka. Nie przyznał się jednak do winy. Twierdzi, że nie zgwałcił dziecka, bo "czekał aż osiągnie odpowiedni wiek".

