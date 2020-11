Żółty żółw. Nietypowe odkrycie w Indiach

Jak podaje sciencealert.com, żółw szylkretowy to najbardziej powszechny gatunek żółwia wodnego w Azji Południowej. Takie o nietypowej - bo żółtej barwie - spotykano kilkakrotnie w różnych częściach na południu tego kontynentu. Zazwyczaj osobniki te są bązowe z żółtymi plamami i kremowo-białym spodem.

Żółtego żółwia schwytano m.in. w tym roku w Odisha na wschodzi Indii. Kiedy wiadomość obiegła Twittera, jeden z biologów indyjskich przyznał, że w 2019 roku sam znalazł trzy takie okazy.

Mimo, że zdarzają się żółwie o żółtej barwie, to nie wiele jest badań nad tym zjawiskiem. Przyczyną nietypowej barwy może być brak pigmentacji ciała, czyli zjawisko podobne do albinizmu. Żółwie te nie są jednak całkowicie białe, bo żółte pigmenty są w stanie przetrwać i zdominować proces pigmentacji. Jak podaje sciencealert.com, zjawisko to nazywa się leucyzmem.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP — Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020

Eksperci uważają, że żółwie o nietypowej barwie w swoim naturalnym środowisku są narażone na niebezpieczeństwo. Kolor utrudnia im zakamuflowanie się w wodzie i ukrycie przed niebezpieczeństwem. Najczęściej więc żółte żółwie są odławiane i przekazywane do hodowli.

Dodatkowo, żółw o nietypowej barwie jest ceniony w handlu.

pgo/sgo/ polsatnews.pl, sciencealert.com