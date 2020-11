"Mamy 16 687 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (1824), mazowieckiego (1785), wielkopolskiego (1668), warmińsko-mazurskiego (1210), kujawsko-pomorskiego (1207), dolnośląskiego (1112), pomorskiego (1105), łódzkiego (1099), lubelskiego (1027), zachodniopomorskiego (991), małopolskiego (914), podkarpackiego (649), opolskiego (587), lubuskiego (508), świętokrzyskiego (473), podlaskiego (464). 64 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 502 osoby.

"W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń" - przekazało MZ.

Zgodnie z danymi resortu zdrowia dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 38 671 łóżek i 3060 respiratorów. W porównaniu z środą liczbę miejsc w szpitalach zwiększono o 306, z kolei liczba respiratorów zwiększyła się o 19.

W czwartek zajętych było 21 636 łóżek oraz 2109 respiratorów, odpowiednio o 483 mniej i o 36 więcej niż w środę.

Wolne pozostało jeszcze 17 035 miejsc w szpitalach i 951 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 338 tys. 190 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 16 tys. 753 osoby. Wyzdrowiało 494 869 chorych, w ciągu ostatniej doby przybyło 25 tys. 342 ozdrowieńców.

W czwartek MZ informowało o wykonaniu ponad 45 tys. testów. W środę było to 48,4 tys. testów, w wtorek 33,7 tys. testów, w poniedziałek 27,4 tys., w niedzielę 42,8 tys. testów; w sobotę 43,9 tys.; a w piątek 55 tys.

Łącznie przebadano dotychczas 6 mln 98 tys. 759 próbek pobranych od 5 mln 881 tys. 914 osób.

W środę ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń w skali kraju, województw i powiatów. Dane pochodzą z elektronicznego systemu EWP, na którym od wtorku bazują dzienne statystyki zachorowań podawane przez resort zdrowia.

Po wykryciu nieścisłości w podawaniu danych o liczbie zakażeń GIS zapowiedział, że od wtorku narzędzia rejestracji danych zostaną ujednolicone i będą opierać się wyłącznie na elektronicznym zbieraniu danych. Laboratoria mają wprowadzać dane do elektronicznego systemu EWP w ciągu maksymalnie 48 godzin. Dane pochodzące z systemu są od wtorku ogłaszane przez resort zdrowia w porannych statystykach. I te dane są też prezentowane na rządowej stronie gov.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 .

Na tej stronie zamieszczane są informacje o dziennej liczbie zakażeń w podziale na województwa i powiaty. Do tej pory dane o liczbie zakażeń w powiatach i województwach publikowały lokalne stacje sanepidu.

Resort zapewnia, że strona będzie stopniowo uzupełniana o dane historyczne oraz bieżące wykresy prezentujące przebieg epidemii.

- W ostatnim czasie pojawiło się dużo sygnałów w przestrzeni publicznej, co do zasadności tworzenia szpitali tymczasowych w dobie, kiedy pandemia wyhamowuje – wskazał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Warszawie w środę.

- Mamy jeden mocny przekaz – szpitale tymczasowe są naszą ostatnią linią obrony, którą będziemy wykorzystywali w razie pojawienia się trzeciej fali zachorowań – podkreślił.

Minister stwierdził, że trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że istnieje ryzyko takiego rozwoju sytuacji. - Trzecia fala zachorowań, o której mówimy w różnych prognozach, może nałożyć się na szczyt zachorowań grypowych, który na ogół co roku ma miejsce w okolicach przełomu i marca – wskazał.

Szpitale tymczasowe, które są przygotowywane w każdym województwie to – jak podkreślił – zabezpieczenie na taką sytuację, gdyby trzecia fala się pojawiła.

- To oznacza, że na pewno do marca nie będzie można podejmować decyzji o wycofaniu się z budowy czy funkcjonowania szpitali tymczasowych – zaznaczył Niedzielski. - One mają miejsce w systemie – dodał.

Niedzielski podkreślił jednocześnie, że trzecia fala nie jest nieunikniona i zależy m.in. od tego, jak w najbliższym czasie Polacy będą się zachowywali.